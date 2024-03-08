هام وعاجل.. تحديد موعد زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024 وموعد صرفها من موقع التأمينات الاجتماعية

نقدم لكم موعد زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024، حيث تهتم الحكومة الجزائرية بمواطنيها ولا سيما المتقاعدين منهم، لذا فقد تم الإعلان عن زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر؛ وذلك من أجل مساعدتهم ورفع مستواهم المعيشي والاقتصادي، وتوفير احتياجاتهم الأساسية، ومن خلال الأسطر التالية سوف نوضح تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع.

موعد زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024

قام مدير الأمن التقاعدي بالجزائر بالإعلان عن موعد زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024 وهو اعتبارًا من اليوم الأول من شهر مايو القادم للعام 2024، وتلك الزيادة بهدف مساعدة المتقاعدين بناءً على قرارات رئيس الجمهورية الجزائرية، والجدير بالذكر أن قيمة الزيادة الخاصة برواتب المتقاعدين ستكون 5% للمتقاعدين الذين يحصلون على رواتب أقل من 20 ألف دينار جزائري، كنت ستكون نسبة الزيادة 4% للأشخاص الذين يحصلون على رواتب أكثر من 20 ألف دينار جزائري.

نسبة الزيادة في رواتب المتقاعدين

تكون نسبة الزيادة في رواتب المتقاعدين على النحو التالي:

المنح والمعاشات التي تقل أو تساوي 20000 دينار جزائري ستكون نسبة الزيادة بها 5%.

المنح والمعاشات التي تزيد عن 20000 دينار جزائري ستكون نسبة الزيادة بها 4%.

أما الرواتب التي تتراوح قيمتها من 50000 دينار جزائري حتى 80000 دينار جزائري ستكون نسبة الزيادة 3%.

بينما الرواتب التي تزيد عن 80000 دينار جزائري ستكون الزيادة 2%.

الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين

يمكن للمواطنين المتقاعدين في الجزائر الاستعلام عن الزيادة الجديدة بالخطوات التالية: