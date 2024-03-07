“مبارك عليكم الشهر”.. رسائل تهنئة رمضان 2024 واجمل SMS مسجات قصيرة وحالات واتس اب للتهنئة بشهر رمضان

رسائل تهنئة رمضان 2024، يتزايد البحث عن رسائل تهنئة رمضان 2024 خاصة بالتزامن مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم الذي أصبح يفصلنا عنه ساعات قليلة، حيث يعد شهر رمضان من الأشهر الحرام التي لها مكانة ومنزلة خاصة في قلوب مسلمي الارض نظرا لما يتضمنه من فضائل، فهو شهر الخير والمغفرة الذي تنزل فيه القرآن الكريم على رسولنا الكريم محمد ابن عبد الله “صلى الله عليه وسلم”، واليكم نقدم مجموعة من اجمل رسائل تهنئة شهر رمضان وحالات واتس اب.

رسائل تهنئة رمضان 2024

واليكم اجمل رسائل تهنئة رمضان 2024 التي يمكنكم الاختيار منها من أجل ارسالها لافراد العائلة والاصدقاء:

– بأجمل التهاني، وأرقى الأماني نهنئكم بحلول الشهر الفضيل.

– أهديكم أجمل شعور وأحلى بخور بحلول شهر رمضان المبارك

– مبارك عليكم الشهر، أعاده الله عليكم أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة.

– أرسل تحياتي مع الطير، وأقول لكم قبل الغير كل عام وأنتم بخير.

– أسأل الله أن يبلغكم الشهر الكريم بلوغ رحمة، ومغفرة، وعتق من النار بإذنه تعالى.

– بأجمل التهاني، وأرقى الأماني نهنئكم بحلول الشهر الفضيل.

– أهديكم أجمل شعور وأحلى بخور بحلول شهر رمضان المبارك

– مبارك عليكم الشهر، أعاده الله عليكم أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة.

– أرسل تحياتي مع الطير، وأقول لكم قبل الغير كل عام وأنتم بخير.

– أسأل الله أن يبلغكم الشهر الكريم بلوغ رحمة، ومغفرة، وعتق من النار بإذنه تعالى.

مسجات تهنئة شهر رمضان 2024

مبارك عليكم شهر الرحمة والمغفرة، أسأل الله أن يمنحكم كل خير ويتقبل منكم الشهر.

– هل هلالك شهر مبارك، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، وبالسلام والإسلام، وربي وربك الله.

– إن قدوم شهر رمضان هو الخير بذاته، ونسأل الله تعالى فيه أن يمنحنا بركاته، ويرزقنا رحماته.

– كل عام والأمة الإسلامية بخير بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا بالخير والبركات، وتقبل الله فيه منا الطاعات.

– بمناسبة قدوم الشهر الكريم أتمنى من الله تعالى أن يبارك لكم أوقاتكم ويرزقكم القدرة على القيام وصالح الأعمال، ويبلغكم ثوابها وفضلها.