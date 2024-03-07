رمضان 2024 على MBC مصر: تردد القناة ومسلسلات لا تفوتها!

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يتوجه الانتباه نحو البرامج والمسلسلات التي تعرض على الشاشات، ومن بين القنوات الرائدة في عرض المسلسلات الرمضانية تبرز قناة MBC مصر، تعتبر قناة MBC مصر جزءا لا يتجزأ من تجربة مشاهدة الأعمال الدرامية والفنية خلال شهر الصيام، وتعد محطة أساسية للمشاهدين العرب، حيث ينتظرون بفارغ الصبر ما ستقدمه القناة من إنتاجات مميزة.

تردد قناة MBC مصر

قبل الانغماس في تحليل مسلسلات رمضان 2024 التي ستعرض على قناة MBC مصر، دعونا نلقي نظرة على ترددها على الأقمار الصناعية الشهيرة.

تردد القناة على النايل سات

التردد: 11470.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

عامل الاستقطاب: عمودي.

تردد القناة على عرب سات

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

عامل الاستقطاب: عمودي.

مسلسلات رمضان 2024 على قناة MBC مصر

مسلسل المداح الجزء الرابع:

أسطورة العشق: يعتبر هذا المسلسل من أحد أكثر المسلسلات انتظاراً من قبل المشاهدين، حيث يعتمد على قصة مشوّقة تدور حول الجن.

يشارك في بطولته نخبة من الفنانين البارزين، بما في ذلك حمادة هلال وفتحي عبد الوهاب، وهو يعد استكمالا للأجزاء السابقة ويتوقع أن يحقق نجاحاً كبيراً.

مسلسل كوبرا:

هذا المسلسل يأتي بطرح جديد ومثير، يروي قصة ميكانيكي يواجه العديد من التحديات والصعوبات في مجتمع مليء بالتوترات والمشاكل.

بطولة النجم محمد عادل إمام ونخبة من الفنانين الشباب، يتوقع أن يحظى المسلسل بمتابعة واسعة.

مسلسل صلة رحم:

تدور أحداث هذا المسلسل في إطار درامي تشويقي، يتناول قضية تأجير الأرحام وتأثيرها على المجتمع.

المسلسل بطولة إياد نصار ويسرا اللوزي، يتوقع أن يثير المسلسل الكثير من النقاشات والانتقادات نظراً للموضوع المثير للجدل الذي يتناوله.

مسلسل العتاولة:

يتناول هذا المسلسل صراعات عائلية معقدة، حيث يتحدث عن الغيرة والطمع والصراع الدموي بين شقيقين.

بطولة أحمد السقا وطارق لطفي، يتوقع أن يجذب المسلسل العديد من المشاهدين بفضل الأحداث المشوّقة والتمثيل المتميز.

مسلسل أعلى نسبة مشاهدة:

قصة حقيقية ملهمة ترويها الفنانة سلمى أبوضيف، تناولت قصة فتاة تحاول تخطي الصعوبات والتحديات مع شقيقتها في ظل ظروف اقتصادية صعبة.

يتوقع أن يلقى المسلسل إعجابا كبيرا بفضل قصته القوية والملهمة.

تتجلى أهمية قناة MBC مصر خلال شهر رمضان المبارك، حيث تقدم مجموعة متنوعة ومتميزة من المسلسلات التي تلبي تطلعات المشاهدين المختلفة، سواءً فيما يتعلق بالتشويق والإثارة أو الدراما الاجتماعية، تعتبر هذه المسلسلات فرصة للجمهور للاستمتاع بتجارب تلفزيونية رائعة وتفاعلية خلال أوقات الافطار والسحور.