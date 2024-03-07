التسجيل في منحة البطالة الجزائرية “15 ألف دينار” متاح الآن.. إليكم خطوات وشروط التسجيل

منحة البطالة تعتبر إحدى المبادرات الهامة التي يتم تقديمها الحكومة الجزائرية بالتعاون مع وزارة العمل والتشغيل، حيث يستفيد من هذه المنحة ما يتجاوز المليون و900 ألف فرد، ويشهد البرنامج ارتفاعاً في الطلب نتيجة رفع قيمة المنحة إلى 15 ألف دينار، وفي هذا المقال سنقدم لكم خطوات التسجيل في منحة البطالة الجزائرية والشروط المطلوبة.

الخطوات الصحيحة للتسجيل في منحة البطالة في الجزائر لعام 2024

تبدأ عملية التسجيل للاستفادة من منحة البطالة في الجزائر باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل عبر الإنترنت الضغط على خيار “منحة البطالة” إدخال البيانات الشخصية المطلوبة، مثل الرقم التعريفي وتاريخ الميلاد تقديم المعلومات المتعلقة بالأسرة والعمل وأي بيانات أخرى مطلوبة إرفاق المستندات والوثائق اللازمة

بعد التأكد من صحة البيانات المدخلة، لا يتبقى عليكم سوى النقر على زر “إرسال الطلب” لاستكمال العملية.

شروط ومتطلبات التسجيل في منحة البطالة في الجزائر

تضع وزارة العمل بعض الشروط والضوابط التي يجب توافرها للاستفادة من منحة البطالة، وتشمل هذه الشروط ما يلي:

يجب أن يكون المتقدم عاطلاً عن العمل، ويجب أن ينتمي إلى فئة البطالة المعترف بها يجب أن يكون عمر المتقدم في نطاق الحد الأدنى 19 عاماً والحد الأقصى 40 عاماً يجب ألّا يكون للمتقدم أو لزوجته دخل مالي مرتفع يجب ألّا يكون المتقدم قد استفاد من أي برنامج للإدماج المهني أو الدعم الاجتماعي يجب أن يكون لدى المتقدم بيان موثق بوضعه في الخدمة الوطنية العسكرية يجب ألّا يكون المتقدم طالباً في أي مرحلة من المراحل التعليمية

يذكر أن حيازة المتقدم للجنسية الجزائرية هي شرط أساسي للتسجيل، حيث لا يسمح لغير الجزائريين بالتقديم.