اتخلصي من قشرة الشعر ببلاش بدون شامبو! وصفة طبيعية من مطبخك للتخلص من قشرة الشعر بأسرع وقت ممكن!

يوجد العديد من الفتيات يرغبن في معرفة وصفة طبيعية لازالة القشرة نهائيًا من الشعر حيث تعد قشرة الشعر هي من المشاكل المنتشرة التي يعاني منها العديد من الأشخاص سواء رجالًا أو نساء، كما نجد القشرة هي عبارة عن مجموعة من الفصول التي يمكن أن تكون باللون الأبيض في فروة الرأس، كما يزداد الأمر سوءًا وسوف تنتقل القشطة الشعر الخارجية ويترتب على ذلك عدة مشاكل لبعض النساء لأنه يؤثر على مظهرهم ويجعلهم يشعرون بالإحراج بالإضافة إلى وجود حكة وتهيج الموجود في فروة الرأس وكل ذلك يؤدي إلى تساقط الشعر.

خلطة زيت الزيتون والليمون لإزالة القشرة

ومن المتعارف عليه زيادة وجود القشرة في الشعر تقريبًا أثناء فصل الشتاء بسبب الجفاف وهو أحد المسببات الأساسية لظهور القشرة في الشعر، كما يمكنك الاعتماد على وصفة الليمون وزيت الزيتون لإزالة القشرة من الشعر، وسوف نحتاج إلى بعض المقادير في هذة الوصفة كالتالي:

خمس ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

خمس ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

خمس ملاعق كبيرة من الماء.

أحضري فوطة مبللة دافئة.

خطوات عمل الوصفة

لكي تقوم بعمل هذه الوصفة علينا اتباع بعض الخطوات حتى تتم بشكل سليم وهذة الخطوات تتمثل فيما يلى: