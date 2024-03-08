سر مافن الشيكولاتة الطري واللذيذ: تعلمي الطريقة الصحيحة بخطوات بسيطة

يعتبر مافن الشوكولاتة من الحلويات الأكثر شهرة ومطلوبة بكثرة في بيوتنا ومحببة من الكبار والصغار وذلك لطعمه الرائع ومذاقه اللذيذ ويزداد جمال طعمه مع وجود حبات الشيكولاته به ويمكن تقديمه مع المشروبات الساخنة على حسب رغبة الأشخاص، ونظرا لبحث الكثير من الأمهات على معرفة عمل المافن بالشوكولاته بطريقة سهلة وهذا ما قمنا بكتابته في هذا المقال في السطور القادمة، وهى طريقة عمل مافن الشوكولاتة بطريقة سهلة وبسيطة في بيتك.

المقادير المطلوبة لعمل الوصفة

لعمل هذه الوصفة يتطلب منك بعض المكونات البسيطة المتوفرة في مطبخك وهي:

بيضة واحدة.

ربع كوب من السكر بني.

معلقة فانيلا سائلة.

تلت كوب من الزيت.

حليب بمقدار ¾.

كوبان من الدقيق.

ثلاث معالق بيكنج باودر.

معلقة صغيرة ملح.

كوب من حبات الشيكولاته.

نصف كوب سكر بودرة.

طريقة التحضير المافن بالشوكولاته

الخطوة الأولى: قومي بإحضار وعاء حتى توضع المواد بداخله.

الخطوة الثانية: قومي بخفق البيض بالمضرب الكهربائي في الوعاء وبعد ذلك ضيفي السكر البني والبيض وقومي بالخفق مرة أخرى.

الخطوة الثالثة: قومي بوضع الزيت والحليب تدريجياً علي المكونات حتى تندمج بطريقة جيدة.

الخطوة الرابعة: قومي بإحضار وعاء آخر وضعي بداخله الدقيق والبيكنج باودر والملح ثم قومي بتقليب هذه المكونات جيدا وباستمرار وبعد ذلك اسكبي الحليب ونقوم بالتقليب الجيد.

الخطوة الخامسة: نقوم بأضافة حبيبات الشوكولاته الصغيرة ونقلبهم بالملعقة جيدا.

الخطوة السادسة: نقوم بتحضير أكواب المافن ونقوم بوضع الخليط بداخل هذه الاكواب المبطنة بورق من الزبدة.

الخطوة السابعة: ضعي القوالب في الفرن المسخن سابقاً واتركيها على درجة حرارة 180 درجة لمدة نصف ساعة.

والخطوة الأخيرة اختيارية يمكنكِ اضافة حبات من الشوكولاتة على سطح أكواب المافن حسب الرغبة ويمكن رش السكر البودرة فوقها وبعد تبرد حتى يتم تقديمها.

نصائح يجب مراعاتها عند عمل الوصفة