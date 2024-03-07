“هتصوم كم ساعة؟؟”.. امساكية شهر رمضان في الاردن 2024 ومواعيد الافطار والسحور طوال الشهر الكريم ومواقيت الصلاة في جميع المحافظات

امساكية شهر رمضان في الاردن 2024، يبحث المواطنين عن امساكية شهر رمضان في الاردن 2024 في جميع ارجاء المملكة الهاشمية، خاصة وأن أصبحت ساعات قليلة وحدها من تفصلنا عن قدوم غرة شهر رمضان المبارك، وتعد الامساكية من الأشياء الهامة التي توضح للمواطنين والمقيمين بالمملكة أيضا مواعيد الصلوات الخمس وكذلك موعد الافطار والسحور يوميا.

امساكية شهر رمضان في الاردن 2024

واليكم ننشر امساكية شهر رمضان في الاردن 2024 والتي توضح موعد اذاني الفجر والمغرب على مدار الشهر الكريم في جميع المحافظات الاردنية، حيث يرتبط موعد اذان الفجر بموعد الامساك عن الطعام والشرب، ويرتبط موعد اذان المغرب بموعد الافطار:

اليوم رمضان ميلادي الفجر الظهر العصر المغرب العشاء الاثنين 01 11-03-2024 05:30 12:46 16:08 18:42 19:58 الثلاثاء 02 12-03-2024 05:29 12:46 16:08 18:42 19:59 الاربعاء 03 13-03-2024 05:28 12:46 16:09 18:43 19:59 الخميس 04 14-03-2024 05:26 12:45 16:09 18:44 20:00 الجمعة 05 15-03-2024 05:25 12:45 16:09 18:44 20:01 السبت 06 16-03-2024 05:24 12:45 16:09 18:45 20:02 الاحد 07 17-03-2024 05:22 12:44 16:10 18:46 20:02 الاثنين 08 18-03-2024 05:21 12:44 16:10 18:47 20:03 الثلاثاء 09 19-03-2024 05:20 12:44 16:10 18:47 20:04 الاربعاء 10 20-03-2024 05:18 12:44 16:10 18:48 20:05 الخميس 11 21-03-2024 05:17 12:43 16:10 18:49 20:05 الجمعة 12 22-03-2024 05:16 12:43 16:10 18:49 20:06 السبت 13 23-03-2024 05:14 12:43 16:11 18:50 20:07 الاحد 14 24-03-2024 05:13 12:42 16:11 18:51 20:08 الاثنين 15 25-03-2024 05:11 12:42 16:11 18:51 20:09 الثلاثاء 16 26-03-2024 05:10 12:42 16:11 18:52 20:09 الاربعاء 17 27-03-2024 05:09 12:41 16:11 18:53 20:10 الخميس 18 28-03-2024 05:07 12:41 16:11 18:53 20:11 الجمعة 19 29-03-2024 05:06 12:41 16:11 18:54 20:12 السبت 20 30-03-2024 05:04 12:41 16:12 18:55 20:12 الاحد 21 31-03-2024 05:03 12:40 16:12 18:55 20:13 الاثنين 22 01-04-2024 05:02 12:40 16:12 18:56 20:14 الثلاثاء 23 02-04-2024 05:00 12:40 16:12 18:57 20:15 الاربعاء 24 03-04-2024 04:59 12:39 16:12 18:57 20:16 الخميس 25 04-04-2024 04:57 12:39 16:12 18:58 20:16 الجمعة 26 05-04-2024 04:56 12:39 16:12 18:59 20:17 السبت 27 06-04-2024 04:55 12:39 16:12 18:59 20:18 الاحد 28 07-04-2024 04:53 12:38 16:12 19:00 20:19 الاثنين 29 08-04-2024 04:52 12:38 16:12 19:01 20:20 الثلاثاء 30 09-04-2024 04:50 12:38 16:12 19:02 20:21

ادعية استقبال شهر رمضان 2024

اللهم أهل علينا شهر رمضان بالإيمان والسلامة والأمن والأمان والمسارعة في عمل الخيرات والطاعات وعمل ما تحب وترضى والعافية المجللة والرزق الحلال الطيب الواسع ودفع الأسقام.

• اللهم ارزقنا صيام شهر رمضان على خير وارزقنا قيامه وتلاوة القرآن الكريم فيه.

• اللهم سلمنا لشهر رمضان وتسلمه منا وأنت راض عنا وسلمنا فيه على خير حتى ينقضي شهر رمضان وقد غفرت لنا وعفوت عنا ورحمتنا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين.

• اللهم يا منزل القرآن ويا فارق الفرقان، اللهم يا خالق الإنسان وعالما بالسر بارك اللهم لنا ولجميع المسلمين والمؤمنين في شتى بقاع الأرض في صوم شهر رمضان واعنا فيه على الصيام والصلاة وتلاوة القرآن والقيام واقطع عنا حزب الشيطان وزحزحنا عن النيران.

• اللهم اعنا على صيام رمضان بصحة وعافية في الأبدان وسلمه لنا في يسر منك، وتقبله منا وأنت راض عنا، واللهم برحمتك تسلمه منا وقد أعتقت أجسادنا ورقابنا من النار، إنك يارب على كل شيء قدير.

• اللهم يا منزل الخيرات أعنا على صيام وقيام شهر رمضان واجتناب المحرمات وفعل الخيرات.