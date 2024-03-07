ما هي طريقة الاستعلام عن الأسماء الجديدة في برنامج تكافل وكرامة باستخدام الرقم القومي لعام 2024؟

تشهد محركات البحث اهتماماً متزايداً في مصر بالطريقة الصحيحة للاستعلام عن الأسماء الجديدة في برنامج تكافل وكرامة باستخدام الرقم القومي، حيث يعتبر برنامج تكافل وكرامة في مصر واحداً من أبرز برامج الدعم التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي لصالح الفئات ذات الدخل المنخفض والمعدوم نظراً للتحديات الاقتصادية الصعبة التي تواجهها البلاد وارتفاع أسعار مختلف السلع والمواد الاستهلاكية في مختلف محافظات مصر، لذا، سنقدم في هذا المقال تفاصيل دقيقة وشاملة حول رابط وخطوات الاستعلام عن الأسماء الجديدة في برنامج تكافل وكرامة باستخدام الرقم القومي، فإليكم التفاصيل.

طريقة الاستعلام عن الأسماء الجديدة في برنامج تكافل وكرامة

أعلن مكتب الرئاسة في جمهورية مصر العربية عن زيادات كبيرة في مبالغ الدعم بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك، يمكن الحصول على الأسماء الجديدة للمستفيدين من دعم وزارة التضامن المصرية في برنامج تكافل وكرامة باتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة البوابة الإلكترونية الرسمية لبرنامج تكافل وكرامة انتقل إلى الصفحة الرئيسية للموقع وانقر على أيقونة الاستعلام قم بإدخال الرقم القومي

بعد الضغط على زر الاستعلام، ستظهر النتيجة سواء بالقبول أو الرفض، بالإضافة إلى قيمة الرصيد المتاح في حالة القبول، وسيتم توضيح سبب الرفض في حالة الرفض.

متطلبات برنامج تكافل وكرامة لعام 2024

يجب ألا يكون هناك أي فرد في الأسرة يعمل في أحد القطاعات العامة يجب عدم وجود سجل عقارات أو تجاري لدى المتقدم يجب عدم حصول صاحب العائلة على أي دعم مادي من خدمات اجتماعية أخرى يجب توفير جميع الوثائق المطلوبة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي

يذكر أن برنامج تكافل وكرامة مقتصر فقط على المواطنين الحاملين للجنسية المصرية والمقيمين في جمهورية مصر العربية بشكل دائم.