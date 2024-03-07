“هُنــــا eccp.poste.dz” رابط طلب البطاقة الذهبية من بريد الجزائر 2024 وخطوات تجديد البطاقة

طلب البطاقة الذهبية يعد من أكثر الأشياء التي يبحث عنها الكثير من المواطنين من داخل دولة الجزائر وذلك للحصول على البطاقة الذهبية التي اطلقتها هيئة البريد، والتي تعتبر واحدة من أفضل البطاقات التي ظهرت مؤخراً داخل الجزائر، ويتم استخدامها في العديد من التعاملات التي يقوم بها المواطنين بشكل يومي في حياتهم مثل الدفع البنكي وانجاز العديد من التعاملات البنكية من خلال سداد المصاريف في المراحل التعليمية المختلفة وخاصة مرحلة البكالوريا، ويرغب العديد من المواطنين في معرفة خطوات ورابط التسجيل لطلب البطاقة الذهبية وكذلك تجديدها.

طلب البطاقة الذهبية 2024 بالجزائر

أطلقت هيئة البريد الجزائرية رابط يمكن من خلاله طلب البطاقة الذهبية بشكل سريع ووصولها في مدة تتراوح ما بين ثلاث إلى خمس أيام، ويمكن طلب تلك البطاقة بشكل الكتروني للتسهيل على المواطنين بدلاً من الذهاب إلى المقرات الحكومية والوقوف في الطوابير لطلب تلك البطاقة، والتي تعمل على التسهيل على المواطنين من خلال الامتيازات الكثيرة والخصومات المميزة التي تتواجد في تلك البطاقة، ويمكن طلب البطاقة من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولاً لابد من الدخول إلى موقع البريد الجزائري.

ثم تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمه المرور.

ثم لابد من اختيار خدمات البطاقة الذهبية.

بعد ذلك يجب الضغط على نوع الطلب الخاص بالمتقدم ونوع البطاقة.

سوف تصل رسالة للمستخدم على الهاتف الخاص به تحتوي على رقم سري خاص بالبريد.

خطوات تجديد البطاقة الذهبية 2024 الجزائر

كشفت هيئة البريد الجزائرية أن هناك بعض الخطوات التي لابد على المواطنين اتباعها لتجديد البطاقة الذهبية 2024، وهذه الخطوات تتمثل فيما يلي: