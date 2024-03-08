وزارة العمل العراقية تعلن رسميا موعد إطلاق الوجبة السابعة 2024 للمشمولين بالرعاية الاجتماعية

في إطار سعي الحكومة العراقية لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين العراقيين عملت وزارة العمل العراقية على إطلاق برنامج الرعاية الإجتماعية لمساعدة جميع الأسر العراقية ذات الدخل المحدود وذلك بهدف تخفيف العبء الإقتصادي عن العديد من المواطنين المتقدمين الراغبين في الحصول على الدعم المالي، وتعمل الوزارة بكل جدية على إطلاق الدفعة المنتظرة، لتلبي احتياجات كل الراغبين في تلبية الإحتياجات الأساسية في البلاد، ينتظر العديد من الأشخاص في جميع أنحاء العراق أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة السابعة لعام 2024، ومن المتوقع أن تعلن قبل شهر رمضان المبارك، وفي الأسطر القليلة القادمة سوف نتناول معكم رابط وخطوات الإستعلام عن المشمولين بالرعاية الإجتماعية وكافة التفاصيل، لذا يرجى متابعتنا.

وزارة العمل العراقية تعلن رسميا موعد إطلاق الوجبة السابعة 2024

منذ أن قامت وزارة العمل العراقية بإعلان الوجبة السادسة من المشمولين بالرعاية الاجتماعية في مختلف محافظات العراق، ينتظر الأشخاص الذين قدموا طلبات للإلتحاق بالبرنامج بفارغ الصبر الإعلان عن أسماء المقبولين في الوجبة السابعة لعام 2024 من خلال منصة مظلتي الإجتماعية، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنها عبر موقع وزارة العمل الرسمي في الفترة القادمة، حيث يمكن الإستعلام عن القائمة وتحميلها كملف PDF بعد الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل وزارة العمل في العراق.

رابط الإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يمكن الإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عام 2024 في بغداد وعموم محافظات العراق من خلال التوجه بالدخول على منصة مظلتي التابعة لوزارة العمل العراقية والتي تقدم خدمات الرعاية الاجتماعية وكافة خدماتها، كما يمكن تحميل قائمة أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية كملف PDF عبر القناة الرسمية لوزارة العمل والشؤون الإجتماعية العراقية على تطبيق تيليجرام، حيث تقوم القناة بنشر الأسماء فور الإعلان عنها وتأكيدها رسميًا.

طريقة الإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية

يمكنك الإستعلام عن قائمة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة التي ستعلن عنها وزارة العمل قريبا، من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية عليك الدخول على منصة مظلتي التابعة لوزارة العمل العراقية

ثم تحديد خانة نظام هيئة الحماية الإجتماعية.

ثم إدخال رقم البطاقة الذكية في الخانة المخصصة لها بطريقة صحيحة.

يمكنك أيضا البحث عن طريق البيانات الشخصية مثل الإسم، واسم الأب والجد، واسم الأم، ومحافظة الولادة.

ثم النقر على خانة بحث.

شروط التقديم في برنامج الرعاية الإجتماعية

قامت وزارة العمل العراقية بتحديد مجموعة من الشروط والمعايير التي يجب أن تتوفر في الأشخاص الراغبين بالتقديم في برنامج الرعاية الإجتماعية ومن بين تلك الشروط التالي

يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

يجب أن يكون المتقدم مقيم إقامة دائمة في العراق.

في حالة المتقدمين من الرجال يكون أن يكون العمر دون 18 عاما أو أكبر من 60 عاما.

بالنسبة للإناث، فإن الفئة العمرية للمتقدمين تتراوح ما بين 15 عاما و 55 عاما.

كما يجب أن لا يكون المتقدم مشمولًا بالضمان الإجتماعي أو التأمين الصحي.

وأن يكون المتقدم مؤهلاً للحصول على الرعاية الإجتماعية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في برنامج الرعاية الإجتماعية

هناك مجموعة من الأوراق والمستندات يجب على المتقدمين في برنامج الرعاية الإجتماعية الالتزام بها وتوفيرها عند التقديم والتي من بينها التالي :