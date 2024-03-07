PDF هسة.. اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر موقع منصة مظلتي في عموم المحافظات العراقية

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، الالاف من المواطنين لا يزالوا ينظرون الكشف عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 التي لم يتم الاعلان عنها على الرغم من اقتراب شهر رمضان الكريم، حيث كان من المتوقع صدور كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 خلال تلك الساعات، واليكم طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين فور الاعلان عنها.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

من المقرر أن يتم رفع كشوف اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر موقع منصة مظلتي الالكترونية التابعة لوزارة العمل العراقية بعد أن يتم الانتهاء من أعمال فحص وفرز الطلبات التي قدمت من قبل المواطنين الفقراء ومحدودي الدخل خلال الفترة الماضية للحصول على راتب الرعاية الاجتماعية الذي أطلقته الحكومة العراقية لتوفير حياة كريمة لمواطنينها، واليكم خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024:

اولا يجب على المواطن الدخول في البداية الي منصة مظلتي.

الآن قم بالضغط على ايقونة هيئة الحماية الاجتماعية.

ثم اختيار “ برنامج الرعاية الاجتماعية”.

حدد الاستعلام اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

على المتقدم تحديد الوجبة التي يريد الاستعلام عنها وهي الوجبة السابعة.

قم بالتأكد من كتابة كل البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة، مثل رقم الهوية والاسم الرباعي.

ثم اضغط على “البحث”.

ثم انتظر لحظات قليلة سوف تظهر أمامك كل أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024.

قم بالضغط على كلمة تحميل، ليتم تنزي كافة الكشوف على جهازك في دقيقة.

الفئات المستحقة لراتب الرعاية الاجتماعية 2024

أما عن الفئات المستحقة لراتب الرعاية الاجتماعية 2024 وفقا لما أقرته وزارة العمل العراقية، فهي: