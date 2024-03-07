صدمة كبيرة لأصحاب المعاشات.. إلغاء صرف المعاشات لهؤلاء الفئات2024.. شوف نفسك بسرعة لتكون منهم !!

إيقاف صرف المعاشات تمامًا لمجموعات مخصوصة يعد إجراءً مثيرًا للنقاش والاختلاف في أرجاء المجتمع، خاصة وأن هذه المجموعات غالبًا ما تكون من الطبقات الأشد حاجة وأقل حظًا في مجتمعاتنا، إذ تشكل المعاشات عمادًا أساسيًا لمعيشة العديد من الناس الذين انقطعوا عن العمل أو الذين يعانون من إعاقات أو تحديات تحول دون قدرتهم على الحصول على دخل مستقر،وذلك عندما تصدر الحكومة قرارًا بوقف صرف المعاشات لهذه المجموعات، من الضروري أن ندرك السياق والملابسات والدوافع التي أدت إلى هذه الخطوة، وقد تكون الحكومة ملزمة باللجوء إلى مثل هذه التدابير نظرًا لوجود أزمة اقتصادية صعبة أو ظروف خاصة تجعل من العسير تحمل نفقات هذه المعاشات، وربما يكمن الهدف من وراء ذلك في خفض العجز المالي للموازنة العامة أو إعادة توزيع الأموال نحو مشاريع تنموية ذات أولوية أعلى.

حالات وقف المعاشات

لقد أصدرت الحكومة تعليمات بالأحكام الخاصة بصرف المعاشات والتأمين الاجتماعي وفقاً للقرار الصادر تحت رقم 148 لسنة 2019، حيث يوجد عدة حالات معينة تتطلب وقف صرف المعاش فوراً، وتبين المادة 105 أنه من الواجب إيقاف صرف المعاش اعتباراً من اليوم الأول في الشهر الذي يلي توافر أحد الظروف المذكورة التالية:

وفاة المستحق.

إعادة الزواج للمرأة التي فقدت زوجها أو الرجل الذي فقد زوجته أو للفتاة أو للشقيقة.

بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين.

قانون التأمينات الاجتماعية

في إطار الأنباء الأخيرة، تم إصدار قانون جديد للتأمينات الاجتماعية يحمل الرقم 35، ينص على منح زيادة في المعاشات بدءاً من الثلاثين من يونيو لعام 2024. الحكومة المصرية ستبدأ تفعيل تلك الزيادات في معاشات المواطنين بتاريخ الأول من يوليو من كل عام، حيث من الممكن أن تبلغ الزيادة ما يصل إلى نسبة 15% كأقصى حد، ومن المقرر أن يبدأ صرف هذه الزيادة في الأول من يوليو لعام 2024.

فيما يتعلق بالأنباء المتداولة، تم إصدار قانون التأمين الاجتماعي الجديد الذي ينص المادة 35 منه على إمكانية زيادة المعاشات لعام 2024 اعتباراً من 30 يونيو كل عام ميلادي، تعتزم الحكومة المصرية تنفيذ هذه الزيادة في المعاشات اعتباراً من الأول من شهر يوليو، وقد تصل نسبة الزيادة إلى 15٪ كحد أقصى علاوة على ذلك، من المقرر صرف هذه الزيادات اعتباراً من الأول من يوليو لعام 2024.

استثناء وقف المعاشات

يُمكن للفرد الذي يواجه صعوبات في تحقيق دخل نتيجة لعجزه الوظيفي أن يحصل على معاش مالي حتى يتم تحسّن وضعه الصحي وحالته المادية، ويُمنح الطالب الذي يتابع دراسته بانتظام راتباً حتى يوم بدء عمله أو مزاولته للمهنة، أو حتى يصل عمره إلى ستة وعشرين عاماً، أيهما يحدث أولاً، وفي حالة وصول الطالب لعمر الستة والعشرين أثناء السنة الدراسية، يستمر صرف الراتب حتى انتهاء تلك السنة الدراسية

يُشترط لاستحقاق المعاش للحاصلين على الدرجات العليا أن يُصرف لهم حتى انخراطهم في عمل أو إلى أن يمتهنوا مهنة معينة أو حتى الوصول إلى عمر السادسة والعشرين عاماً، أيهما يحدث أولاً في الوقت ذاته، تم تحديد السن بأربع وعشرين عاماً لمن هم حاصلون على شهادات تُعتبر أدنى من حيث المستوى التعليمي.