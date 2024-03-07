إليكم كيفية الاستعلام عن تأشيرة السعودية باستخدام رقم الجواز عبر منصة “إنجاز” و”أبشر”

تقدم المملكة العربية السعودية خدمة الاستعلام عن تأشيرة السفر برقم جواز السفر بشكل إلكتروني، وذلك عبر بوابة التأشيرات الإلكترونية أو منصة “أبشر” أو بوابة “إنجاز”، تهدف هذه الخدمة إلى تسهيل عملية متابعة طلبات التأشيرة للوافدين إلى المملكة العربية السعودية، وتتميز بسهولة الاستخدام حيث يمكن الاستعلام عن التأشيرة باستخدام رقم جواز السفر بدون الحاجة إلى بيانات إضافية، كما تتميز بسرعة الاستجابة حيث تظهر نتائج الاستعلام خلال دقائق قليلة، مما يسهل على المواطنين عملية الاستعلام دون الحاجة لزيارة سفارات المملكة أو مراكز التأشيرات.

طريقة الاستعلام عن تأشيرة السعودية باستخدام رقم الجواز عبر منصة إنجاز

تتيح منصة “إنجاز” لخدمات التأشيرات الإلكترونية إمكانية الاستعلام عن تأشيرة السعودية باستخدام رقم جواز السفر، ويمكن القيام بذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة “إنجاز” أولاً اختيار خيار “استعلام عن حالة الطلب” تحديد نوع التأشيرة المطلوب الاستعلام عنها، سواء كانت للزيارة، العمل، العمرة، أو غيرها إدخال رقم جواز السفر

في النهاية، النقر على زر “استعلام” لاستعراض النتيجة.

طريقة الاستعلام عن تأشيرة السعودية باستخدام رقم الجواز عبر منصة أبشر

يمكنك القيام بالاستعلام عن تأشيرة السعودية باستخدام رقم جواز السفر من خلال اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى الموقع الرسمي لمنصة “أبشر“ تسجيل الدخول إلى حسابك الخاص اختيار خيار “الخدمات الإلكترونية” اختيار “الاستعلام عن التأشيرات” إدخال رقم جواز السفر الخاص بك

بعد التأكد من البيانات المدخلة، عليك النقر على خيار “بحث” لاستعراض نتائج الاستعلام.