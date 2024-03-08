“شوف الميعاد اتحدد ولا هتحاول تاني” استعلام بوابه الوظائف الحكوميه عبر jobs.caoa.gov.eg لخريجي الجامعات

في وقت سابق قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالإعلان عن باقة من الوظائف الحكومية للعمل في مختلف قطاعات الدولة لخريجي الجامعات، والتي من بينها وظائف التربية والتعليم، وأمس تم إتاحة استعلام بوابه الوظائف الحكوميه عن وظائف التربية والتعليم في عدد من المحافظات في الجمهورية، دعونا نوضح لكم تفاصيل الاستعلام عن تلك الوظائف.

استعلام بوابه الوظائف الحكوميه

أعلن أمس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن إتاحة الاستعلام عن موقف الخريجين المتقدمين بمسابقة شغل وظيفة معلم مساعد، وذلك ضمن العام الثالث من المسابقة، حيث الاستعلام متاح فقط في إحدى عشر محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية، وهذا هو القبول المبدئي لمن تم قبولهم وتحديد موعد امتحان خاص بهم، أو للأسف إخبار المتقدمين بأنهم غير مقبولين ويحاولوا مرة أخرى.

وحسب البيان الصادر عن الجهاز فإن المحافظات هي بورسعيد، السويس، الجيزة، الإسماعيلية، بني سويف، دمياط، الفيوم، كفر الشيخ، الشرقية، الإسكندرية، القاهرة، وسيتم عقد الاختبارات في الفترة ما بين 18 مارس وإلى يوم 2 أبريل، وذلك داخل مركز تقييم القدرات والمسابقات، وسيتم الفترة المُقبلة إعلان باقي المحافظات.

رابط استعلام بوابه الوظائف الحكوميه

يتمكن الراغبون في الاستعلام عن الوظائف الذي سبق لهم التقديم عليهم من خلال سيرهم على عدد من الخطوات، والتي تأتي على النحو التالي: