الوجبة 7.. تحميل أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عموم المحافظات من مظلتي

لقد تم الإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 من قبل موقع وزارة العمل العراقية ولكن هناك بعض الشروط التى أعلنت عنها الوزارة يجب أن تتوافر في الشخص المتقدم للحصول على هذا الدعم، وقد أتاحت الوزارة هذه الوجبة للأسر المحتاجين وذات الدخل المحدود، كما أعلنت الوزارة عن إمكانية الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الدفعة الأخيرة عن طريق موقع الكتروني وقامت بتوفيره الوزارة، وفي التالي سوف نتعرف على أهم الشروط للحصول على الدعم، وخطوات التسجيل على منثة مظلتي، تابع المقال للنهاية.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عن الشروط التى يجب توافرها في المتقدم للحصول على الرعاية الاجتماعية:

أن يكون المتقدم عراقى الجنسية ومحل إقامته فيها.

أن لا يقل عدد أفراد الأسرة عن 4 أفراد.

أن يكون عمر المطلوب للمتقدم لا يزيد عن 80عام وألا يقل عن18عام.

أن يكون عمر للنساء ما بين 15سنة إلى 55 سنة.

يجب ألا يكون المتقدم حاصل على وظيفة حكومية.

ألا يستفيد المتقدم من أى معاشات تأمين إجتماعى.

خطوات التسجيل فى اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

للاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة يرجى إتباع نظام الآتية: