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هل هيشيلوا الدعم عن رغيف العيش؟.. رئيس شعبة المخابز يوضح حقيقة رفع الدعم عن رغيف العيش في البطاقات التموينية + حقيقة زيادة أسعار العيش!!
حقيقة زيادة أسعار العيش
رغيف الخبز البلدي.. من السلع الأساسية التي تحاول الحكومة المحافظة على أسعارها خصوصا المدعم منها والتي توفره الوزارة المواطنين بخمس قروش للرغيف الواحد حيث يكون لكل مواطن عدد خمس أرغفة، ومع زيادة التكلفة بشكل كبير في الفترة الاخيرة إزالة الشائعات حول رفع أسعار رغيف الخبز البلدي ورفع الدعم عنه لسه سنتعرف معا اليوم على حقيقة زيادة أسعار العيش وهل سيتم رفع الدعم عنها في الأيام المقبلة أم لا.
حقيقة زيادة سعر رغيف العيش المدعم
- أن سعر رغيف العيش المدعم واحدة من القضايا الشائكة جدا في مصر وذلك لأستمرار دعم الدولة رغيف الخبز رغم ارتفاع تكلفتها بشكل كبير وتحمل الدولة لهذه التكلفة.
- ويطالب الكثير من خبراء الاقتصاد الدولة برفع سعر رغيف العيش وذلك لمواكبة الارتفاعات الكبيرة في أسعار الطاقة والمياه والعمالة وكذلك أسعار الدقيق، وهذا ما يثير جدل كبير بسبب أهمية الخبز في حياة المواطنين.
- وهناك جهود واسعة من الدولة لمحاولة حل ارتفاع تكلفة الخبز وذلك بسبب ارتفاع تكلفة الكهرباء والغاز والمياه والعمالة.
هل سيزيد سعر رغيف العيش المدعم
- تعتبر رغيف العيش واحدة من الوجبات الرئيسية في حياة المواطنين لذلك فإن أسعار العيش المدعم تعتبر قضية شائكة.
- وعلى الرغم من أن تكلفة رغيف الخبز تبلغ 1 جنيه إلا أن الدولة توفر للمواطن بسعر 5 قروش فقط، ويستفيد من منظومة الخبز المدعم 72 مليون مواطن مقيد على 21 مليون بطاقة تموينية.
- ويتم اعتبار رغيف الخبز البلدي على أنه من السلع الاستراتيجية التي يصعب رفع الدعم عنها بتلك الفتاة الاساسيه انها ضمن الاحتياجات الأساسية للمواطنين يوميا.