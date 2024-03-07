هتشال من الدعم لو كنت منعهم ..وقف الدعم نهائيا عن هذه البطاقات من التموين ..

في شهر رمضان، تعد التموينات الشهرية من الأمور الضرورية التي يعتمد عليها الكثيرون لتمكينهم من توفير احتياجاتهم الأساسية ومع ذلك، هناك بعض الحالات التي تحرم من الحصول على تلك التموينات، مما يجعلهم في موقف صعب خلال هذا الشهر المبارك في هذا المقال، سوف نتناول 7 حالات محرومة من التموين في شهر رمضان، وسنقدم بعض التوجيهات حول كيفية التعامل مع هذه الحالات.

وقف الدعم عن بطاقة التموين

تم اتخاذ هذا القرار استجابة لعدد من الطلبات المقدمة من قبل أعضاء مجلس النواب وأيضا من قبل أعضاء مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى مديريات التموين في جميع أنحاء البلاد، تهدف هذه الخطوة إلى توضيح أسباب حذف البطاقات التموينية من نظام الدعم، وقد تم التنسيق مع شركة الإنتاج الحربي لنظم المعلومات لضمان توفير معلومات دقيقة وشافية حول هذه الأسباب.

اسباب حذف الدعم من البطاقة

واليكم أسباب حذف الدعم من البطاقة التموينية عن المواطنين وتعدي على الأراضي الزراعية بالبناء أو التجويف في حالة عدم صرف البطاقات التموينية لفترة تزيد عن 6 أشهر ، إذا تم ضبط البطاقات التموينية أكثر من مرة لدى متاجر التموين أو المخابز المحلية.

إذا تم إيقاف بطاقات التموين بقرار قضائي.

يتم إيقاف بطاقات التموين بناءً على طلب من أصحابها عبر خدمة إيقاف البطاقة التموينية.

يتم إيقاف بطاقات التموين بقرار وزاري.

بطاقات تم حذفها بالخطأ عبر بوابة مصر الرقمية.

بطاقة التموين

صرح الدكتور علي المصيلحي، المسؤول عن وزارة التموين والتجارة الداخلية بأنه لا توجد خطط حالية لرفع قيمة الإعانات التموينية من خمسين جنيها إلى مائة جنيه في الأوقات القريبة، وشدد على أنه لا توجد زيادات متوقعة للدعم في هذه الفترة وأوضح أن البلاد تسير في مرحلة من الإجراءات الهامة على الصعيد المالي، وهو ما يستلزم ا المساندة من كافة الهيئات والمؤسسات لضمان استقرار الأوضاع، خلال مؤتمر صحافي أُقيم في مقر وزارة التجارة الداخلية والتموين في العاصمة الإدارية، بين المتحدث أن الفترة التي تشهد أعلى استهلاك خلال العام تبدأ من أواخر شهر شعبان وتستمر حتى بداية شهر رمضان، ومع ذلك، قامت الوزارة بتقليل أسعار السلع الغذائية بعد أن اطمأنت الشركات إلى ثبات سعر الصرف للدولار في البنوك، مما دفعها إلى اتخاذ خطوة خفض الأسعار.