“تنفيذًا لتوجيهات وزارة الداخلية العراقية”.. الإعلان عن شروط حجز البطاقة الوطنية الموحدة لعام 2024

في إطار جهود الحكومة العراقية لتحديث وتطوير النظام البيومتري وتسهيل الخدمات الحكومية للمواطنين، أعلنت مديرية شؤون البطاقة الوطنية العراقية عن بدء عملية حجز البطاقة الوطنية الموحدة لعام 2024، هذه البطاقة، التي تعتبر خطوة رئيسية نحو الرقمنة، تهدف إلى إدخال نظام بيومتري متطور يضمن الدقة والأمان في تداول بيانات المواطنين.

الإجراءات وشروط حجز البطاقة الوطنية الموحدة

يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

التقديم متاح للأفراد الذين تتجاوز أعمارهم 18 عامًا.

يُشترط استخدام رقم هاتف صحيح وشخصي للتقديم.

يجب على المتقدم تحديد المركز الخاص بإصدار البطاقة في المحافظة المقيم بها.

دفع رسوم البطاقة يتم إلكترونيًا.

الالتزام بالحضور في الموعد المحدد للحجز.

يُمنع استخدام رقم الهاتف لأكثر من حجز أو استخدام أرقام مزيفة أو تابعة لمؤسسات.

يجب الابتعاد عن استخدام القلم الرصاص عند تعبئة بيانات الطلب.

خطوات حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024

تسهيلاً لعملية حصول المواطنين العراقيين على البطاقة الوطنية الموحدة، الإلكترونية البيومترية الجديدة، أتاحت مديرية شؤون البطاقة الوطنية بوزارة الداخلية العراقية إمكانية الحجز الإلكتروني عبر موقعها الرسمي أو التطبيق المخصص لهذا الغرض. تُعتبر هذه البطاقة خطوة هامة نحو تحديث النظام الإداري وتعزيز الأمن الرقمي.