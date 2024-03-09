إطلاق منحة رمضان 2024 في الجزائر.. دعم مالي وتمويني للأسر المحتاجة

تطلق الحكومة الجزائرية مبادرة تضامنية مميزة لدعم الأسر المحتاجة وذات الدخل المنخفض خلال شهر رمضان المبارك، من خلال تقديم منحة رمضان 2024، هذه المنحة تشتمل على دعم مالي بقيمة 10000 دينار جزائري وتوزيع سلع تموينية أساسية، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية وضمان احتفال كريم بالشهر الفضيل.

خطوات الحصول على منحة رمضان في الجزائر 2024

تم إطلاق منحة رمضان 2024 في الجزائر، وهي عبارة عن مبادرة تضامنية تهدف إلى دعم الأسر المحتاجة خلال الشهر الفضيل، لضمان الاستفادة من هذه المنحة، يتعين على المتقدمين اتباع مجموعة من الخطوات الدقيقة والمحددة:

المتقدم يجب أن يقدم ملفه لمصلحة الشؤون الاجتماعية بالبلدية حيث يقيم، خلال الفترة الزمنية التي تحددها السلطات المحلية. المتقدم ينتظر إخطارًا يتم إرساله إما عبر رسالة نصية للهاتف أو بريد، يفيد بقبول أو رفض طلبه قبل بداية شهر رمضان. في حال القبول، ينبغي على المتقدم التوجه لمكتب البريد المحدد لاستلام المنحة المالية والسلع التموينية المخصصة. المتقدمين يجب أن يلتزموا بالشروط والضوابط الواردة في التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01، المؤرخة في 16 أبريل 2019، الخاصة بالعملية التضامنية لشهر رمضان 2024.

شروط منحة رمضان 2024