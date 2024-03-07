“وفر مصاريف القهوة!!”.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2024 على النايل سات وترددها

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك، نقدم لكم قائمة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2024، والتي ستقام على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض في المملكة السعودية وسط حضور جماهيري من قبل جماهير الفريقين، وخلال المباراة سيسعى كلا الفريقين للفوز بالنقاط الثلاثة من أجل رفع الكأس الذهبية واسعاد جماهيره، ونقدم لكم تردد القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك خلال السطور القادمة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك

وقد أعلن المستشار تركي آل الشيخ عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2024 خلال الساعات الماضية، حيث ستنقل المباراة في بث مباشر عبر قناتي mbc مصر وأون سبورت وسيكون معلق المباراة هو مدحت شلبي.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك

واليكم تردد القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك التي ستقام خلال ساعات:

تردد قناة أون تايم سبورت :

تردد القناة: 11861

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة mbc مصر:

التردد: 11823

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات

موعد مباراة الاهلي والزمالك

أما عن موعد مباراة الاهلي والزمالك فهو كما يلي:

الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

الساعة الثامنة والنصف بتوقيت السعودية.

والجدير بالذكر أن سعة ملعب المباراة 25 ألف مشجع وقد نفدت التذاكر جميعها قبل أيام من انطلاق هذه المواجهة ما يعني امتلاء الملعب عن آخره، كما أن الأهلي قد حصل على لقب كأس مصر 38 مرة، فيما تمكن نادي الزمالك من حصد اللقب 28 مرة، الأهلي والزمالك التقيا من قبل 20 مرة فى نهائي كأس مصر، فاز الأهلي بـ9 مواجهات وفاز الزمالك بنفس العدد، فيما تم فوز القطبين باللقب “مُناصفة” مرتين، ويمكنك توقع نتيجة اللقاء من خلال التعليقات.