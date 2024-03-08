عمل البسبوسة بدقيق السميد بطريقة ناجحة ومضمونة 100% تنافس كل المحلات .. هتعمليها كل يوم

تعتبر البسبوسة من الحلوى الشرقية التى تفضلها الكثير من الأسر،وتبحث ربة المنزل عن طريقة عمل البسبوسة بدقيق السميد، خاصة مع موعد اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث يمكن تقديمها بعد تناول وجبة الإفطار وفي العزومات وللأطفال، لذلك سوف نوضح لكم خلال السطور القادمة طريقة عمل البسبوسة بدقيق السميد بمكونات سهلة وبسيطة.

طريقة عمل البسبوسة بدقيق السميد

المكونات:

2 كوب دقيق من السميد.

2 ملعقة جوز هند اختياري.

نصف ملعقة صغيرة بكينج بودر.

نصف كوب سمن ذائبة.

علبة زبادي وزن 105 جرام الصغيرة.

ملعقة كبيرة عسل جلوكوز.

ملعقتين كبار ماء.

طريقة تحضير البسبوسة بدقيق السميد:

نقوم بخلط الدقيق مع السكر والبيكنج بودر وجوز الهند.

ثم يتم اضافة السمن حتى تتداخل كل حبيبات السميد مع السمن جيداً.

نقوم باضافة الزبادي و الجلوكوز و الماء مع التقليب الهادئ.

نضع الخليط في صينية مقاس 28 وندخلها في فرن ساخن على أعلى درجة حرارة لمدة 10 دقائق ثم تسقى بالعسل فور خروجها وتقطع وتقدم فى طبق التقديم.

طريقة تحضير شربات البسبوسة

يوضع 2 كوب سكر مع نصف كوب من الماء ويترك على النار حتى يتفكك العسل في الماء و يتجانس.

ثم يضاف له الفانيليا وملعقة من السمن البلدي.

نغلق النار ويترك حتى يبرد وعند خروج البسبوسة من الفرن تسقى على الفور بالشربات.

طريقة عمل بسبوسة بدقيق السميد وجوز الهند

المكونات:

نصف كوب من السمن.

نصف كوب من جوز الهند المبشور.

كوب من دقيق السميد الناعم.

كوب من اللبن.

ملعقة من البيكنج باودر.

شربات.

طريقة التحضير: