“وشك هينور وتبقي قمر 14”..طريقة عمل صابون الوجه الطبيعي في البيت لبشرة صحية بدون استخدام صودا كاوية

الاهتمام بالبشرة يبدأ بخطوة أساسية وهي التنظيف، وغالبًا ما يتم استخدام صابون الوجه التقليدي الذي قد يحتوي على صودا كاوية، مما يسبب الجفاف الشديد ويجعل البشرة أكثر عرضة للتلف والإسمرار، هذا يدفع الكثيرين إلى البحث عن بدائل مثل غسول البشرة أو شراء صابون خاص للعناية بالبشرة بتكلفة عالية. لكن الحل يمكن أن يكون أبسط وأقل تكلفة بكثير، من خلال صناعة صابون الوجه في المنزل بمكونات طبيعية وبدون الحاجة إلى صودا كاوية، في هذا المقال، سنوجهك خطوة بخطوة لتتمكن من عمل صابون الوجه الخاص بك، مما يضمن لك الحفاظ على بشرتك بصحة جيدة وجمالها.

طريقة عمل صابون الوجه بمكونات طبيعية

صناعة صابون الوجه الطبيعي في المنزل تعد طريقة مثالية للعناية بالبشرة دون التعرض للمواد الكيميائية الضارة، هذه الوصفة البسيطة تستخدم مكونات طبيعية تغذي البشرة وتجعلها أكثر نضارة وحيوية. تابع القراءة لمعرفة كيفية تحضير صابون الوجه في منزلك.

المكونات

ثلاث قطع من صابون الجلسرين الطبيعي. ثلاث ملاعق كبيرة من أوراق النعناع الطازجة. ملعقة كبيرة من قشر الليمون المبشور الطازج. ملعقة كبيرة من قشر البرتقال المبشور الطازج. قوالب كب كيك لتشكيل الصابون.