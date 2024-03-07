قناة إم بي سي mbc مصر تطرح إعلان رامز جاب من الآخر.. تعرف بعض المشاهير بقائمة ضحايا رامز جلال

يعد برنامج رامز جلال هو أحد أهم برنامج المقالب الرمضانية، حيث قامت قناة إم بي سي mbc مصر بطرح إعلان تسويقي وتشويقي عن برنامج رامز جلال الجديد لهذا العام وهو رامز جاب من الآخر، والمقرر عرضه على قناة إم بي سي mbc مصر وكذا مجموعة قنوات قناة إم بي سي mbc بالكامل.

كما يعد برنامج رامز جلال الرمضاني رامز جاب من الآخر من أكثر الأمور التي يبحث عنها الكثير ويرغب العديد في متابعتها خلال شهر رمضان، ومع الأيام القليلة التي تفصلنا عن شهر رمضان المبارك بدأ الكثير والعديد من الناس من محبي برامج الكوميديا والمقالب والأعمال الدرامية البحث عن تلك البرامج والتي من المقرر أن تتم إذاعتها خلال الشهر الفضيل، ويعد برامج رامز جلال “رامز جاب من الآخر” في مقدمة تلك البرامج التي يتم البحث عنها عبر جوجل وخاصة بعد أن تم عرض الإعلان التشويقي للبرنامج على قناة قناة إم بي سي mbc مصر، وقد اعتاد الجمهور في الوطن العربي علي مدار السنوات الماضية علي مشاهدة برنامج رامز أثناء الإفطار، حيث يعد هو الأعلى مشاهدة دون مبالغة.

برنامج رامز جاب من الآخر رمضان 2024 على قنوات أم بي سي mbc

ومن المتعارف عليه أن يتضمن برنامج رامز جلال مجموعة من المقالب ضد عدد من الفنانين والنجوم ولاعبي كل كرة القدم، وتدور فكرة البرنامج هذا العام ببرنامج رامز جاب من الآخر عن دعوة عدد من النجوم إلى إحدى مدن الملاهي الترفيهية في إمارة دبي بدولة الإمارات وخلال الدعوة يتم عمل مقابلة تلفزيونية وخلال تلك المقابلة تحدث بعض الأشياء الغريبة كجزء من المقلب ثم في النهاية يكشف رامز عن نفسه وحقيقة المقلب.

رونالدو من ضحايا رامز جاب من الآخر هذا العام

وسيكون من ضحايا برامج رامز جلال “رامز جاب من الآخر” مجموعة من أشهر النجوم منهم الأسطورة كريستيانو رونالدو، ومحمود كهربا، وسميه الخشاب، شيرين رضا، ايتن عامر، وهنا الزاهد.

تعرف على القنوات الناقلة لبرنامج رامز جاب من الآخر

كما سبق أن ذكرنا فقد قامت قناة إم بي سي mbc مصر بعرض الإعلان التسويقي لبرنامج رامز جاب من الآخر على القناة وقناة اليوتيوب الرسمية الخاصة بها، حيث تعد مجموعة قنوات وشبكات إم بي سي mbc هي الراعي الرسمي والناقل الحصري لبرنامج رامز كل عام، حيث من المقرر أن تتم إذاعة البرنامج أثناء الإفطار وذلك في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة والساعة السابعة بتوقيت السعودية.

تعرف على تردد قناة إم بي سي mbc مصر الناقلة للبرنامج

تردد قناة إم بي سي mbc مصر هو: 12284

القمر الصناعي: النايل سات.

ومعامل الترميز الخاص بها: 27500

ومعامل تصحيح الخطأ: 5/6

معامل الاستقطاب: عمودي.

طريقة تثبيت قناة mbc مصر لمتابعة برنامج رامز 2024

لتثبيت القناة عليك بفتح قائمة الإعدادات من جهاز التحكم الريموت كنترول ثم قم بالضغط على زر التركيب، وبعدها يتم اختيار أمر التثبيت اليدوي

ويتم إدخال اسم القمر الصناعي وكتابة البيانات الخاصة بالقناة والتي تم ذكرها سلفا، والخاصة بالتردد والاستقطاب ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ، ثم قم بالضغط على زر البحث وأخير الضغط على ok.