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عمل الجلاش بالجبن والزيتون بطريقة بسيطة .. ولادك وجودك هيكلوا صوابعهم وراها
الجلاش بالجبن والزيتون
يعتبر الجلاش من أساسيات شهر رمضان المبارك في العزومات والتجمعات العائلية ويتم عمله بأكثر من حشوة سواء جلاش باللحم أو الجلاش بالجبن والزّيتون على حسب الرغبة او من الحلويات بالمكسرات والكاسترد وحشو الكنافة والبسبوسة وغيرها، فهي من الأكلات المفضلة وسهلة التحضير لدي كل ربة منزل لأسرتها، واليوم نقدم لكم وصفة الجلاش بالجبن والزيتون الخطيرة وذات مذاق رائع وبمكونات بسيطة جدا تابعوا المزيد في الاسطر الآتية.
طريقة عمل الجلاش بالجبن والزيتون
يعد تناول الجلاش بالجبنة والزيتون، يساعد الحامل على وضع حملها بسهولة حيث يساعد على تحفيز الانقباضات أثناء الوضع، ويساعد على التقليل من مشاكل الصداع النصفي.
المكونات:
مكونات الجلاش والحشو :
- 1 لفة جلاش.
- 1 كوب كبير جبنة فيتا.
- نصف كوب كبير زيتون أسود.
- 1 حبة بيضة.
- زيت.
مكونات تزيين الوجه:
- 1 حبة بيضة مخفوقة.
- نصف كوب كبير لبن.
- 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.
خطوات تحضير الجلاش بالجبن والزيتون
تحضير خليط الجبن والزيتون الأسود :
- نقوم بتحضير حبات الزيتون الأسود ونقوم بتخليتها من البذر، ثم نقوم بفرمها.
- ثم نضيف حبة بيضة و الجبن للزيتون المفروم، ونقلبهم جيدًا.
- نحضر الجلاش ونقوم بفرده ثم ندهن كل وجه ورق الجلاش بالزيت.
- نحضر صينية تحضير ونقوم بدهنها بالقليل من الزيت، ونضع نصف كمية ورق الجلاش في صينية التحضير ثم نقوم بوضع خليط الجبن والزيتون الأسود ونفرده على شكل طبقة ثم نضع النصف المتبقي من ورق الجلاش.
- نقطع الجلاش بالجبنة والزيتون على شكل مربعات.
- نجهز وعاء نضع فيه بيضة ونقوم بخفقه ونضيف لها اللبن والفلفل الاسود، ونستمر في الخفق حتى يتجانس الخليط مع بعضه.
- ندخل صينية الجلاش بالجبنة والزيتون في فرن ساخن لمدة 10 دقائق ، ثم نخرجها ونضع فوقها خليط البيض واللبن ، ثم ندخلها الفرن مرة ثانية حتى تنضج و تتحمر.
- نقوم بإخراج صينية الجلاش بالجبنة والزيتون من الفرن ونتركها تهدأ قليلًا ، وبعد ذلك نقطعها ونستطيع تقديمها في أطباق التقديم على الفور.