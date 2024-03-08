عمل الجلاش بالجبن والزيتون بطريقة بسيطة .. ولادك وجودك هيكلوا صوابعهم وراها

يعتبر الجلاش من أساسيات شهر رمضان المبارك في العزومات والتجمعات العائلية ويتم عمله بأكثر من حشوة سواء جلاش باللحم أو الجلاش بالجبن والزّيتون على حسب الرغبة او من الحلويات بالمكسرات والكاسترد وحشو الكنافة والبسبوسة وغيرها، فهي من الأكلات المفضلة وسهلة التحضير لدي كل ربة منزل لأسرتها، واليوم نقدم لكم وصفة الجلاش بالجبن والزيتون الخطيرة وذات مذاق رائع وبمكونات بسيطة جدا تابعوا المزيد في الاسطر الآتية.

طريقة عمل الجلاش بالجبن والزيتون

يعد تناول الجلاش بالجبنة والزيتون، يساعد الحامل على وضع حملها بسهولة حيث يساعد على تحفيز الانقباضات أثناء الوضع، ويساعد على التقليل من مشاكل الصداع النصفي.

المكونات:

مكونات الجلاش والحشو :

1 لفة جلاش.

1 كوب كبير جبنة فيتا.

نصف كوب كبير زيتون أسود.

1 حبة بيضة.

زيت.

مكونات تزيين الوجه:

1 حبة بيضة مخفوقة.

نصف كوب كبير لبن.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

خطوات تحضير الجلاش بالجبن والزيتون

تحضير خليط الجبن والزيتون الأسود :