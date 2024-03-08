رسميًا إقرار عطلة الربيع للطلاب والأساتذة الجزائر في هذا الموعد.. بُشرى بإجازة 16 يوم متواصلين

عطلة الربيع في الجزائر تشغل بال الطلاب والأساتذة في الوقت الحالي، حيث اقترب موعد العُطلة، ونوضح لكم عبر “البديل” جميع العُطل الرسمية المقررة والتي أعلنتها التربية الوطنية ضمن رزمانة العطل المدرسية للعام الدراسي الحالي 2023- 2024، فضلًا تابعوا.

عطلة الربيع الجزائر

أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية أن وزارة التربية الجزائرية قامت بتحديد رزمانة العطل الرسمية المدرسية للعام الدراسي الحالي، حث وضحت موعد عطلة الربيع والعخريف والصيف والشتاء في جميع المناطق الجزائرية، وبالنسبة للعطلة الربيعية فهي ممتدة إلى 16 يوم إجازة، حيث العُطلة للطلبة في الموعد التالي:

مساء يوم الخميس الموافق 21 من شهر مارس من عام 2024.

تنتهي صباح يوم الأحد الموافق 7 أفريل لعام 2024.

الإجازة مستمرة 16 يوم في جميع المناطق.

رزمانة العطل المدرسية لعام 2023/2024

وضحنا لكم عطلة الربيع المدرسية في جميع المناطق بدولة الجزائر، وبالنسبة لرزمانة العطل المدرسية للعام الحالي الدراسي فهي على هذا النحو:

عطلة الخريف من يوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 ليوم الأحد 5 نوفمبر لعام 2023.

عطلة الشتاء مساء يوم الخميس 21 ديسمبر لعام 2023 ومستمرة إلى يوم الأحد السابع من جانفي 2024.

عطلة الربيع من يوم الخميس 21 مارس 2024 وإلى يوم الأحد 7 أفريل 2024.

عُطلة الصيف فهي تختلف من الطلاب والأساتذة عن الإداريين، فهي في التوقيت التالي: عطلة الطلاب والأستاذة من مساء يوم الخميس 4 جوليه 2024. عُطلة الإداريين فهي تنتهي بعد أن تتم جميع العمليات الخاصة بالعام الدراسي إلى أن ينتهي.



علمًا بأن الإجازة تكون على ثلاث منطقتين، حيث المنطقة الأولى والثانية أيضًا من الخميس 18 جوليه، بينما المنطقة الثالثة يوم الخميس 11 جوليه 2024.