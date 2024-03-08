“التسجيل في برنامج الدعم التكميلي 2024”.. لتعزيز الاستقرار المالي للأسر الأردنية

في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجهها المملكة الأردنية الهاشمية، تأتي مبادرات صندوق المعونة الوطنية كركيزة أساسية لدعم الأسر الفقيرة والمحتاجة/ الحكومة الأردنية، من خلال برنامج الدعم التكميلي لعام 2024، تعد بتحسين ظروف المعيشة لنحو 85 ألف أسرة عبر الوطن، مستهدفة بشكل خاص تلك التي تعيش بدخل منخفض أو بدون دخل في المناطق الأكثر احتياجًا، هذه الخطوة تهدف لتقديم يد العون والمساندة لتعزيز الاستقرار المالي للمواطنين، في السطور التالية، نقدم لكم كل ما تحتاجون لمعرفته حول كيفية التسجيل للاستفادة من هذا البرنامج الحيوي، بالإضافة إلى شروط الأهلية اللازمة للتقديم.

التسجيل في برنامج الدعم التكميلي 2024 في الأردن

لجميع المواطنين الأردنيين الباحثين عن دعم مالي تكميلي، يأتي برنامج تكافل كفرصة مواتية لتعزيز الاستقرار المالي للأسر الفقيرة والمحتاجة، بفضل صندوق المعونة الوطنية، أصبح بإمكان المستفيدين التقديم للبرنامج إلكترونيًا بخطوات مبسطة وواضحة، تمهيدًا للحصول على الدعم المادي الذي قد يحدث فارقًا كبيرًا في حياتهم. فيما يلي خطوات التسجيل للحصول على الدعم:

انتقل أولًا إلى موقع وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية. ابحث واضغط على أيقونة البرامج الاجتماعية ثم اختر برنامج تكافل. أدخل الرقم الوطني للمستفيد في الحقل المخصص لذلك. اضغط على زر الاستعلام لتحديد ما إذا كنت مؤهلًا لصرف البرنامج. تتبع الإرشادات المقدمة لإكمال عملية التقديم وانتظر الرد لمعرفة النتيجة.

شروط برنامج الدعم التكميلي 2024 في الأردن

مع التزام صندوق المعونة الوطنية بتعزيز الرفاهية المالية للأسر في الأردن، يأتي برنامج الدعم التكميلي 2024 كمبادرة رئيسية لمساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، من خلال توفير دعم مالي، يستهدف البرنامج تقليل عبء الظروف الاقتصادية الصعبة وتعزيز الاستقرار المالي للأسر الأردنية.

المتقدمون يجب أن يكونوا مواطنين أردنيين حاملين لرقم الهوية الوطنية. يجب ألا تكون الأسر المتقدمة قد استفادت من معونات سابقة من الصندوق، باستثناء الفئات المحددة كذوي الاحتياجات الخاصة والحالات الإنسانية. يجب ألا يكون رب الأسرة يعمل في القطاع العام أو العسكري.

أهداف المعونة الوطنية