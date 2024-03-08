شعر أسود وقوي بدون صبغة! وصفة سحرية من مكونات بسيطة مش هتتخيليها!
يوجد الكثير من النساء يرغبن في معرفة وصفة طبيعية لإزالة شيب الشعر نهائيًا والجدير بالذكر أن خصلات الشعر البيضاء تظهر مع تقدم السن ولكن يوجد في بعض الحالات ظهور الشعر الأبيض في فترة الشباب ويرجع هذا إلى عدة أسباب من أهمها العوامل الوراثية، كما ظهور الشعر الأبيض في كافة الأحوال من الأشياء التي تتسبب في سوء الحالة النفسية لأصحابه ويوجد الكثير يلجأون لاستخدام صبغات تلوين الشعر للتخلص من الشعر الأبيض نهائيًا ولكن هذه ليست من الحلول التي تعطي نتيجة دائمة بل فهي قصيرة المفعول لذلك يوجد الكثير من الأشخاص يبحثون عن وصفات طبيعية دائمة المفعول لازالة الشعر الأبيض وسوف نتعرف على ذلك في هذا التقرير.
مقادير وصفة الطماطم
بسبب وجود تجارب كثيرة أثبتت الطماطم فعالياتها المستمرة في إزالة الشعر الأبيض فسوف يتم تجهيز هذة الوصفة عن طريق بعض المقادير السهلة الموجودة في كل بيت وهي تتمثل كالتالى:
المقادير:
- ثمرة واحدة من الطماطم وتكون متوسطة الحجم.
- ملعقة كبيرة من الزبادي البلدي.
- ملعقة كبيرة من القهوة.
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
خطوات تحضير الوصفة
لكي تتخلصي من خصلات الشعر البيضاء عن طريق استخدام وصفة الطماطم يجب عليكِ اتباع الخطوات التالية:
- قومي بتقشير الطماطم ثم نضعها في الكبة تصبح عصير ونخفقها لكي تصبح عصير.
- قومي بوضع عصير الطماطم في إناء صغير بعد ذلك قومي بإضافة القهوة والزبادي وزيت الزيتون.
- قومي بعد ذلك بتقليب كافة المقادير السابقة بشكل صحيح لكي تتداخل مع بعضها.
- قومي بعد ذلك بتوزيع هذا الخليط عن طريق فرشاة محددة لصبغ الشعر ثم اتركيها لمدة أربع ساعات.
- قومي بشطف الشعر بطريقة صحيحة.
- سوف تلاحظين نتيجة هذه الوصفة من أول استعمال.