كل شوية سعر شكل!!.. اسعار العملات اليوم في السوق السوداء والبنوك .. الدولار واليورو والريال بكام دلوقــت تاني

شهد اليوم الكثير من الأخبار حول اسعار العملات اليوم وما حدث بعد اجتماع البنك المركزي وتأثير قراراته الجديدة على أسعار العملات في البنوك والسوق الموازية، ويتساءل المواطنين اليوم حول ما سجلته العملات مقابل الجنيه المصري، وهذا نعرضه بالتفصيل في هذا التقرير التالى.

اسعار العملات اليوم فى البنك المركزي

جاءت أسعار العملات اليوم في البنك المركزي على النحو الآتي:

سعر الدولار في البنك المركزي يسجل 49.43 للشراء و 49.57 للبيع.

سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري سجل عند 53.67 جنيه للشراء، 54.14 جنيه للبيع.

لقد استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري سجل عند 62.82 جنيه للشراء، 63.29 جنيه للبيع.

لقد ثبت سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، وسجل عند سعر 12.56 جنيه للشراء، 13.60 جنيه للبيع.

ثبت سعر صرف الريال القطري أمام الجنيه وسجل عند سعر 13.19 جنيه للشراء، 13.23 جنيه للبيع.

لقد استقر سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه وسجل عند 159.93 جنيه للشراء، 161.30 جنيه للبيع.

اما سعر الدرهم الإماراتي اليوم أمام الجنيه المصري سجل عند 13.50 جنيه للشراء، 13.50 للبيع.

سعر الدولار في السوق السوداء بعد قرار البنك المركزي

لقد انخفض سعر الدولار في السوق السوداء الى أقل مستوياته بعد قرار البنك المركزي، وسجل اليوم 52 جنيها للبيع و 51 جنيها للشراء، بعد أن كان قد تخطى في الفترة الأخيرة مستوى الـ70 جنيها، وهكذا يكون السعر في السوق السوداء قد تساوى مع سعر البنوك.

اسعار العملات اليوم وتأثرها بقرار البنك المركزي

أعلنت فى اجتماع استثنائى لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي أنه سيتم رفع سعري عائد الإيداع و الإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع حوالي 600 نقطة أساس ليصل لـ 27.25%، 28.25% و27.75% وهذا على الترتيب، إلى جانب رفع سعر الائتمان والخصم بواقع حوالي 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.