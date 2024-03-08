أغاني ومرح وترفيه: تردد قناة وناسة 2024 على نايل سات وعرب سات

تعتبر قناة وناسة واحدة من أبرز القنوات المخصصة للأطفال، حيث تقدم محتوى مميزاً ومنوعاً يلبي اهتمامات الصغار ويساعدهم على التعلم والترفيه في نفس الوقت، تمتاز قناة وناسة ببرامجها الممتعة والترفيهية التي تجعل الأطفال يستمتعون ويستفيدون في آن واحد من خلال برامج وأغاني وألعاب وأفلام كرتونية.

تردد قناة وناسة على جميع الأقمار الصناعية

لتتمكنوا من الاستمتاع ببرامج قناة وناسة، إليكم الترددات الصحيحة التي يمكنكم استخدامها لاستقبال القناة بشكل صحيح على مختلف الأقمار الصناعية.

تردد القناة على النايل سات

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي

معدل ترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: عالية الدقة (HD)

نايل سات (تردد بديل)

التردد: 11270

الاستقطاب: عمودي

معدل ترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

الجودة: عالية الدقة (HD)

تردد قناة وناسة على عرب سات بدر 5

القناة: وناسة

التعديل: DVB-S, QPSK

تردد القناة: 11559

الاستقطاب: عمودي

معدل ترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 5/6

مميزات قناة وناسة

تقدم القناة محتوى متنوع للأطفال من مختلف الأعمار، من برامج وأغاني وألعاب وأفلام كرتونية.

كما تقدم القناة برامج تعليمية تهدف إلى تنمية مهارات الأطفال وتعزيز قدراتهم.

أيضاً أغاني هادفة تهدف إلى تعليم الأطفال القيم والأخلاق الحميدة.

تقدم القناة برامج تفاعلية تهدف إلى مشاركة الأطفال في محتوى القناة.

يمكن القول أن قناة وناسة هي قناة مميزة للأطفال، تقدم محتوى متنوعًا وهادفًا وترفيهيًا.

بفضل هذه الترددات السابقة، يمكن للأهالي والأطفال الاستمتاع بمشاهدة البرامج والأفلام الترفيهية التي تناسب الأطفال، لا تفوتوا فرصة جعل أطفالكم يستمتعون باللحظات الممتعة والتعليمية مع هذه القناة المميزة.