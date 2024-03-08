السينابون في البيت أسهل مما تتصوري! وصفة سهلة وسريعة على طريقة أفضل الشيفات

يعتبر السينابون أو رقائق القرفة من المعجنات المفضلة لدى البعض فهي معجنات لذيذة تساعد على التدفئة في فصل الشتاء فهي مصنفة من الحلويات الشتوية وللعلم يمكن تحضيرها بعديد من النكهات على حسب رغبتك في تناوله ولذلك سوف نقوم بعرض طريقة عمل السينابون في المنزل بطريقة بسيطة و أفضل من الشيفات، لذلك كل المطلوب هو اتباع الخطوات الآتية لطريقة التحضير في البيت .

المكونات عمل السينابون في البيت

المكونات المطلوبة لعمل الوصفة بسيطة وموجودة في مطبخك.

أولا: مكونات العجينة وهي مكونة من المكونات الآتية كوبان من الدقيق وكوب من الحليب وملعقة صغيرة من الملح والسكر و فانيليا و ملعقة من الخميرة والبيكنج بودر.

ثانياً: مكونات حشو العجينة وتتكون من ملعقة من السكر والقرفة والزبدة.

ثالثاً: مكونات الصوص الخاص بالعجينةوهي تتكون من الحليب وجنبه كريمى وكريمة خفق ونضع معلقة كبيرة من كل مكون ويتم وضعه في النهاية على سطح العجينة.

طريقة تحضير عجينة السينابون في البيت

نقوم بخفق البيض مع الفانيليا واللبن.

وبعد ذلك نضع الزبدة ونقوم بتقليب المكونات جيدا.

ثم نقوم بوضع الدقيق والبيكنج بودر والخميرة بعد وضعها في كوب ماء.

وبعد ذلك نقوم بالعجن لجميع المكونات السابقة بطريقة بسيطة ونقوم بمتابعة الماء الموضوع تدريجياً وملاحظة إذا كنا بحاجة لوضعه أو نكتفي بهذا القدر للحصول على عجينة تكن سهلة التشكيل.

وبعد ذلك تترك العجينة بداخل البولة بعد دهنها بالزبدة ورشة دقيق ونضعها في الفرن لمدة ساعة حتى تختمر.

وبعد ما تنتهي عملية الاختمار نقوم بتشكيل العجينة ومسحها بالزبدة وبعدها نضع الحشو المجهز المكون من قرفه وسكر.

وفي الخطوة الأخيرة نقوم بلفها الي رول ونقوم بوضعها في الفرنعلى درجة حرارة 200.

طريقة عمل الصوص الخاص بالعجينة

مكوناته

ثلاث مكعبات من الجبنه.

¼ كوب من السكر.

½ كوب من الكريمة.

صوص الكراميل

تحضيره