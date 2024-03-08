اتفرج على الماتش من بيتك.. تردد قناة on time sport نايل سات لمتابعة مباراة الأهلي والزمالك كأس مصر اليوم

مواجهة قوية اليوم بين الأهلي المصري وغريمه الدائم نادي الزمالك، وذلك في الدور النهائي من بطولة كأس مصر، ونجد المواطنين والمواطنات يبحثون عن تردد قناة on time sport، حيث القناة الناقلة لمباراة الزمالك والأهلي اليوم، ونوضح لكم تردد قناة اون تايم سبورت والقنوات الناقلة اللقاء، تابعوا معنا.

تردد قناة on time sport

واحدة من القنوات الناقلة المباراة بين الأهلي المصري والزمالك المصري على استاد الأول بارك بنهائي كأس مصر هي قناة اون تايم سبورت المحلية، ولهذا المصريين ينتظرون هذا اللقاء على أحر من الجمر ويتساءلون عن تردد القناة من أجل الاستمتاع بالمباراة، وتأتي إحداثياتها على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11862.

استقطاب: رأسي.

معدل الترميز على 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

التشفير مفتوح.

القنوات الناقلة مباراة كأس مصر بين الأهلي والزمالك

تنطلق مباراة الأهلي والزمالك اليوم الساعة السابعة والنصف بتوقيت جمهورية مصر العربية، وذلك على أرضية استاد الأول بارك، حيث لأول مرة بتاريخ الكرة المصرية تُقام مباراة النهائي لكأس مصر خارج الديار، حيث يستقبل اللقاء الأراضي السعودية ضمن الاحتفالات بموسم الرياض، وتُنقل هذه المباراة على ثلاث قنوات، وذلك على النحو التالي:

قناة أون تايم سبورتس.

قناة إم بي سي مصر.

قناة SSC 1 وتنطلق اللقاء للمواطنين داخل الأراضي السعودية.

وقد تأهل الفريقان إلى البطولة والدور النهائي منها بعد الفوز على الأندية الأخرى، ويتقابل الفريقان كعادتهم دومًا في الدور النهائي، وسبق أن حصل عليه نادي الزمالك مرات، بينما النادي الأهلي حصل عليه أكثر وأكثر.