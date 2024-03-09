“استقبل الترفيه الهادف لأطفالك”.. تردد قناة براعم الجديد 2024 على النايل سات
"استقبل الترفيه الهادف لأطفالك".. تردد قناة براعم الجديد 2024 على النايل سات
في ظل التغييرات المستمرة لترددات القنوات الفضائية، تبرز قناة براعم كوجهة مفضلة للعائلات العربية، حيث تواصل تقديم محتواها التعليمي والترفيهي الغني باللغة العربية،تأسست قناة براعم لتكون مصدر إلهام ومعرفة للأطفال، مقدمة مزيجاً فريداً من البرامج التعليمية والأفلام الكرتونية المدبلجة، اكتشف معنا كيف يمكنك ضبط تردد قناة براعم الجديد 2024 لتواصل أطفالك مشاهدة برامجهم المفضلة بجودة عالية.
تردد قناة براعم الجديد 2024
لضمان عدم فوات أي من برامج قناة براعم المحببة لدى الأطفال، يُرجى ضبط أجهزة الاستقبال على تردد قناة براعم الجديد 2024المعلن من قبل القناة، القناة تبث عبر القمر الصناعي النايل سات بالتردد 11564، الاستقطاب رأسي، ومعامل الترميز 27500. بجودة HD، ستواصل براعم إثراء عقول وقلوب الأطفال بمحتوى آمن ومفيد.
|القمر الصناعي
|تردد القناة
|الاستقطاب
|معامل الترميز
|معدل تصحيح الخطأ
|الجودة
|النايل سات
|11564
|رأسي
|27500
|⅚
|HD
تألق قناة براعم ريادة في تقديم المحتوى التعليمي والترفيهي للأطفال
قناة براعم تمثل معلمًا بارزًا في فضاء القنوات التلفزيونية المخصصة للأطفال، بما تقدمه من محتوى غني ومتنوع يجمع بين الترفيه والتعليم، تعكس القناة في برامجها وأناشيدها قيم الأسرة العربية، مقدمةً مزايا تلفزيونية فريدة تستهدف تنمية الوعي والقدرات لدى النشء، فيما يلي، نستعرض أبرز مزايا وأهداف قناة براعم التي جعلتها وجهة مفضلة للأطفال وأولياء أمورهم:
- تولي القناة اهتمامًا بتقديم محتوى يعزز الهوية العربية والإسلامية، مسلطة الضوء على القيم الأخلاقية والتعاليم الدينية بأسلوب محبب للأطفال.
- تحرص براعم على تقديم محتواها بأعلى جودة صوت وصورة، مما يسهم في تقديم تجربة مشاهدة ممتعة وجذابة للأطفال.
- تضمن البرامج التعليمية والترفيهية المتنوعة التي تقدمها القناة تنمية مهارات الأطفال وقدراتهم الذهنية والبدنية.
- تعمل القناة على ترسيخ السلوكيات الإيجابية وتشجيع الأطفال على التعاون والمشاركة واحترام الآخرين من خلال قصص وبرامج تفاعلية.
- تتيح براعم محتواها بشكل مجاني ودون الحاجة للاشتراكات، مما يجعلها متاحة لكافة الأطفال في الوطن العربي.
- تعكس الأناشيد والبرامج التي تقدمها القناة روح الفرح والمرح بين الأطفال، مما يسهم في إيجاد بيئة ترفيهية آمنة ومفيدة لهم.