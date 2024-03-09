“استمتع بأجمل مغامرات توم وجيري وشاركهم في الضحك”.. تردد القناة الجديد 2024 على النايل سات

لكل عشاق مغامرات القط والفأر الأشهر في عالم الكرتون، تأتي قناة توم وجيري بتردد جديد لعام 2024 على النايل سات لتواصل إمتاع الصغار والكبار بمحتوى عائلي مميز، تتميز هذه القناة بعرضها لمسلسل “توم وجيري” الذي يُعد من أشهر الرسوم المتحركة عالميًا، وذلك بصيغة محسنة وجودة عالية تلائم جميع الأعمار.

تردد قناة توم وجيري 2024

توفر قناة توم وجيري لمشاهديها في الوطن العربي وما وراءه فرصة متابعة أحب الشخصيات الكرتونية إلى قلوبهم عبر التردد الجديد على النايل سات. سواء كنت تتابع الصراع الدائم بين توم القط وجيري الفأر، أو تستمتع بالحيل الذكية والمواقف الكوميدية، فإن القناة تعدك بتجربة مشاهدة رائعة ومليئة بالمرح.

تردد قناة توم وجيري 2024 القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 11353

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

مزايا تردد قناة توم وجيري 2024

قناة توم وجيري تمثل رمزاً للفرح والمرح للأطفال في كل مكان، مقدمة لهم محتوى يجمع بين التسلية والفائدة بطريقة متقنة ومحببة، إليكم أبرز مميزات هذه القناة التي جعلتها وجهة مفضلة للصغار والكبار على حد سواء: