تابع كل الأفلام والبرامج من بيتك.. تردد قناة ام بي سي مصر على النايل سات بجودة HD و SD

واحدة من القنوات الناقلة مباراة الأهلي والزمالك اليوم هي قناة إم بي سي مصر، ومن الآن نجد البحث قائم عن تردد قناة ام بي سي مصر، وذلك من أجل متابعة المباراة، ونذكر لكم كل ما يخص تردد القناة بالجودة العادية والجودة العالية أيضًا وموعد المباراة بين الفريقان، فضلًا تابعونا.

تردد قناة ام بي سي مصر

قناة إم بي سي مصر واحدة من القنوات التابعة لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وهي من ضمن قنوات مجموعة إم بي سي مصر، وتقوم القناة بعرض باقة من الأفلام والبرامج والمسلسلات المصرية على شاشتها، حيث تتخصص القناة في عرض كل ما يخص الدراما والفن على شاشتها، وقد أعلنت بعض الصحف المصرية الإلكترونية عن نقلها المباراة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، وتوجد ترددات القناة بالإحداثيات التالية:

نايل سات HD

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة 12015.

استقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

نايل سات SD

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11785.

استقطاب: رأسي.

معدل الرمز: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

طريقة استقبال تردد قناة ام بي سي مصر

في حالة الرغبة في متابعة مباراة اليوم بين الأهلي والزمالك، أو متابعة برنامج رامز جلال 2024 أو باقي المحتوى المميز الذي تعرضه القناة على شاشتها، عليك أن تتبع الخطوات التالية: