تــوة اعرف اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة || اسماء المشمولين الوجبة الاخيرة وزارة العمل كل المحافظات pdf

تم الإعلان رسميا عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة، والتي تم رفعها على منصة مظلتي كما أعلنت وزارة العمل، وأصبح بإمكان جميع المستحقين أن يقوموا بالاستعلام عن حالة القيد الخاصة بهم، وذلك للتأكد من صرف مرتبات هذا الشهر لهم، حيث تم الإعلان من قبل الحكومة العراقية عن شمول 2 مليون أسرة بهذا الدعم، مؤكدة أنها ستقوم بصرف المرتبات الخاصة بهم بشكل تدريجي، وسنوافيكم بموعد الصرف وطريقة الحصول عليه خلال هذا المقال.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة

تهدف الحكومة العراقية إلى تقديم دعم الرعاية الإجتماعية الذي يتم من خلاله صرف رواتب شهرية إلى مواطنين الشعب العراقي، يتم صرفها في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، لمساعدتهم على توفير احتياجاتهم الأساسية، في ظل الغلاء الذي تمر به الكثير من البلاد، ومنها فقد تم الإعلان رسميا من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة، وأصبح الآن بإمكان المستفيدين صرف رواتبهم لهذا الشهر.

موعد صرف رواتب اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة

تم تحميل كافة قوائم اسماء المشمولين في الوجبة التاسعة رابط منصة مظلتي كما تم تحميل كافة مستحقاتهم المالية لهذا الشهر، وأصبحت دفعة هذا الشهر جاهزة للصرف، حيث تم توفير مبالغ مالية للأسر المستحقة، تساعدهم على تحمل نفقات الحياة، ومن المفترض أن يتم صرف هذه الرواتب عن طريق البطاقة الذكية، بإعانة شهرية يبلغ قدرها 100 ألف دينار عراقي لكل أسرة مشمولة.

طريقة الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة

يريد الكثير من الأشخاص معرفة إن كانت أسمائهم ضمن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة، أم لم يتم قبولهم في هذا الدعم، وللتأكد من ذلك ما عليك إلا الدخول على الرابط الذي أعلنت عنه الوزارة، واتباع الخطوات التالية: