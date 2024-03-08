وزارة التضامن الاجتماعي تُوضح رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة moss.gov.eg/

تقدمت العديد من الأسر المستحقة لدعم تكافل وكرامة. بالعديد من الشكاوى، لوزارة التضامن الاجتماعي. بشأن تأخر صرف المعاشات، وصعوبة استلام بطاقات المعاش في حال تجديدها، وقد عملت وزارة التضامن. بتوفير بوابة الشكاوي تكافل وكرامة لتقديم الشكاوى عبر الموقع. ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على كيفية تقديم شكوى وأهم الخطوات التي يجب أتباعها.

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة

يمكنك الدخول إلى بوابة الاستعلام والشكاوي تكافل وكرامة من خلال الخطوات التالية:

يتم الدخول مباشرة من خلال رابط الاستعلام من هنا

ثم إدخال الرقم القومى.

الضغط على استعلام.

بمجرد الضغط على استعلام سوف تظهر كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بصاحب الشكوى، مثل الاسم بالكامل، رصيد البطاقة،ورقم البطاقة، وحالة تحديث البطاقة وسيتم معرفة سبب تأخير المعاش أو تأخير إصدار البطاقة وبحال إذا كانت البطاقة محدثة يتم معرفة المبلغ المحدد للمواطن.

خطوات تسجيل شكوى لبرنامج تكافل وكرامة

يمكنك تسجيل شكوى عبر بوابة الشكاوي تكافل وكرامة بكل سهولة من خلال عدة خطوات. وهي كتالي: