“مركز الرياضة العربية على شاشتك” ترددات القنوات الرياضية الرائدة 2024

تتصدر القنوات الرياضية العربية، مثل أون تايم سبورت ونايل سبورت، المشهد الإعلامي بتغطيتها الشاملة والمتميزة للأحداث الرياضية المصرية والعالمية، من خلال تقديم محتوى عالي الجودة، تسهم هذه القنوات في تثقيف وترفيه محبي الرياضة في جميع أنحاء العالم العربي.

الترددات الحديثة للقنوات الرياضية 2024

لضمان استقبال أوضح وأجود للبث الرياضي، إليكم ترددات القنوات الرياضية الأكثر متابعة على النايل سات:

القناة القمر الصناعي التردد FEC/SR الاستقطاب الجودة أون تايم سبورت نايل سات 10853 27500/5/6 أفقي SD – HD نايل سبورت نايل سات 11842 27500/3/4 أفقي SD بي إن سبورتس المفتوحة نايل سات 12604 27500/⅔ أفقي SD قناة نادي الزمالك نايل سات 11449 27500/⅚ أفقي SD

قناة أون تايم سبورت، بدأت في 2017، ونايل سبورت منذ 1998، تمثلان جوهر الرياضة المصرية، مع تغطية مباشرة للدوريات والكؤوس المصرية، بالإضافة إلى تقديم برامج رياضية متنوعة تشمل كل الألعاب الرياضية المحلية والعالمية.