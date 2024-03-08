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“أتفرج على عالم الرياضة على شاشتكفي البيت”.. تردد قناة أون تايم سبورت 2024 on time sport للإثارة الرياضية

تردد قناة أون تايم سبورت 2024

رودي مصطفىمنذ 19 دقيقة
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تردد قناة أون تايم سبورت 2024 on time sport

تُعَدُّ قناة أون تايم سبورت بمثابة نبض الرياضة في الوطن العربي، موفرة لعشاق الرياضة بثًا مباشرًا لأهم المباريات والأحداث الرياضية، خاصةً مباريات الدوري المصري الممتاز، بفضل تغطيتها الشاملة وبرامجها التحليلية المتميزة، تقدم القناة تجربة لا مثيل لها لمتابعة كل ما يخص عالم الرياضة.

تردد قناة أون تايم سبورت 2024

في عالم يتسم بالتغير المستمر، تظل قناة أون تايم سبورت محافظة على مكانتها في قلوب المشاهدين بتحديثاتها المستمرة لترددها، مما يضمن استمرارية البث العالي الجودة لكل المتابعين في النايل سات.

المعلوماتالقيم
القمر الصناعينايل سات
التردد11861
الاستقطابرأسي
معدل الترميز27500
معامل تصحيح الخطأ5/6
جودة القناةHD

ضبط تردد أون تايم سبورت

للمحبين والعشاق الرياضة، تأتي قناة أون تايم سبورت كواحدة من الوجهات الرئيسية لمتابعة أهم المباريات والبرامج التحليلية في مصر والعالم، إليكم خطوات تنزيل وتثبيت تردد القناة على جهاز التلفزيون لضمان استمرار المتعة الرياضية دون انقطاع.

خطوات تنزيل تردد قناة أون تايم سبورت

لتستمتع بمشاهدة قناة أون تايم سبورت بأعلى جودة، يجب عليك اتباع هذه الخطوات البسيطة والفعالة:

  1. ابدأ بالوصول إلى القائمة الرئيسية لجهاز التلفزيون باستخدام جهاز التحكم عن بعد.
  2. ابحث عن خيار “الإعدادات” في قائمة التلفزيون وقم بالنقر عليه.
  3. قم بالعثور على خيار “التثبيت” أو “البحث اليدوي” واختره.
  4. أدخل جميع بيانات التردد المطلوبة لقناة أون تايم سبورت، مثل رقم التردد، الاستقطاب، معدل الترميز، ومعامل تصحيح الخطأ.
  5. بعد إدخال جميع التفاصيل بدقة، اضغط على خيار “حفظ” أو “تأكيد” لإتمام عملية التثبيت.
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رودي مصطفىمنذ 19 دقيقة
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