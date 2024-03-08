الاستعلام عن التأشيرة السعودية برقم جواز السفر لعام 1445هـ من مكانك عبر موقع التأشيرات الإلكترونية”visa.mofa.gov” وأهم الشروط والاوراق المطلوبة
تُعتبر عملية الاستفسار عن وضع التأشيرة السعودية باستخدام رقم الجواز إجراء ضروريًا 9 الراغبين في الحصول على تصاريح للدخول إلى المملكة العربية السعودية، هذه الخدمة تُمثل واحدة من الخدمات الهامة التي توفرها السلطات السعودية لكل من مواطنيها والمقيمين الطامحين في التسجيل لنيل تأشيرات من مختلف الأنواع. وفي هذه العملية، ويُمكن الكشف عن حالة التأشيرة المعنية من خلال إدخال رقم جواز سفرهم، التحقق من تفاصيل تأشيرة السعودية باستخدام رقم جواز السفر.
الاستعلام عن التأشيرة السعودية برقم جواز السفر لعام 1445هـ
يوجد مجموعة من الإجراءات السهلة والمحددة التي ينبغي اتباعها لعملية الاستفسار، وهذه الإجراءات غير شاقة وتستند أساسًا على رقم جواز السفر الخاص بمقدم الطلب للحصول على الفيزا، وهذه الإجراءات تتمثل فيما يلي:
- القيام بالدخول على الموقع الخاص بمنصة التأشيرات الإلكترونية.
- ثم اختيار كلمة بحث من الصفحة الرئيسية.
- يجب على المستخدم إدخال رقم التأشيرة الذي يُطلب منه عبر الموقع الإلكتروني عند التقديم.
- كتابة كل البيانات المتعلقة بالتأشيرة.
- ثم الضغط على كلمة التالي.
- تسجيل رقم جواز السفر في الخانة المعدة لذلك، وينبغي التأكد من أن الجواز ما زال ضمن فترة الصلاحية.
- ثم الضغط على كلمة التالي.
- في الختام، ستُعرض للمستخدم جميع التفاصيل المرتبطة بالتأشيرة.
شروط الحصول على تأشيرة إلى داخل السعودية
اتخذت الوزارة السعودية المعنية بالعلاقات الخارجية سلسلة من المتطلبات والمواصفات اللازمة لإعطاء الموافقات على إصدار التأشيرات. هذا يشمل الأفراد الراغبين في دخول أراضي المملكة، سواء بنية الزيارة العائلية أو بهدف التوظيف، وتشمل القواعد المطبقة ما يلي:
- يلزم أن يظل جواز السفر ساري لفترة لا تقل عن ستة أشهر.
- ومن الضروري أيضًا أن تكون المعلومات الخاصة المدونة فيه واضحة تمامًا بما في ذلك الصورة الفوتوغرافية لحامله.
- يُطلب من المتقدم تسليم كافة الوثائق التي توضح حصوله على التحصينات اللازمة.
- ويجب أن تحمل هذه الأوراق مصادقة الهيئة المعنية.
- توافر الوثائق الصحية التي تشهد على أن المرشح لا يُعاني من أي أمراض مُعدية مُسجلة.
- من الضروري بيان الغرض من طلب الحصول على التأشيرة، إن كان لغايات زيارة الأهل والأقارب أم لأمور تتعلق بالمهنة.
- وفي حال كانت الزيارة من أجل العمل، فمن اللازم الحصول على تصريح من الجهة الراعية للشخص.
- يجب أن يتوافق المتقدم مع معايير الجنسية المعترف بها للسماح بالدخول إلى المملكة العربية السعودية.