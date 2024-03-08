الاستعلام عن التأشيرة السعودية برقم جواز السفر لعام 1445هـ من مكانك عبر موقع التأشيرات الإلكترونية”visa.mofa.gov” وأهم الشروط والاوراق المطلوبة

تُعتبر عملية الاستفسار عن وضع التأشيرة السعودية باستخدام رقم الجواز إجراء ضروريًا 9 الراغبين في الحصول على تصاريح للدخول إلى المملكة العربية السعودية، هذه الخدمة تُمثل واحدة من الخدمات الهامة التي توفرها السلطات السعودية لكل من مواطنيها والمقيمين الطامحين في التسجيل لنيل تأشيرات من مختلف الأنواع. وفي هذه العملية، ويُمكن الكشف عن حالة التأشيرة المعنية من خلال إدخال رقم جواز سفرهم، التحقق من تفاصيل تأشيرة السعودية باستخدام رقم جواز السفر.

الاستعلام عن التأشيرة السعودية برقم جواز السفر لعام 1445هـ

يوجد مجموعة من الإجراءات السهلة والمحددة التي ينبغي اتباعها لعملية الاستفسار، وهذه الإجراءات غير شاقة وتستند أساسًا على رقم جواز السفر الخاص بمقدم الطلب للحصول على الفيزا، وهذه الإجراءات تتمثل فيما يلي:

القيام بالدخول على الموقع الخاص بمنصة التأشيرات الإلكترونية.

ثم اختيار كلمة بحث من الصفحة الرئيسية.

يجب على المستخدم إدخال رقم التأشيرة الذي يُطلب منه عبر الموقع الإلكتروني عند التقديم.

كتابة كل البيانات المتعلقة بالتأشيرة.

ثم الضغط على كلمة التالي.

تسجيل رقم جواز السفر في الخانة المعدة لذلك، وينبغي التأكد من أن الجواز ما زال ضمن فترة الصلاحية.

ثم الضغط على كلمة التالي.

في الختام، ستُعرض للمستخدم جميع التفاصيل المرتبطة بالتأشيرة.

شروط الحصول على تأشيرة إلى داخل السعودية

اتخذت الوزارة السعودية المعنية بالعلاقات الخارجية سلسلة من المتطلبات والمواصفات اللازمة لإعطاء الموافقات على إصدار التأشيرات. هذا يشمل الأفراد الراغبين في دخول أراضي المملكة، سواء بنية الزيارة العائلية أو بهدف التوظيف، وتشمل القواعد المطبقة ما يلي: