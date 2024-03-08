سلي عيالك وفرحيهم.. تردد قناه ماجد Majid Kids TV 2024 الجديد على النايل سات

يبحث العديد من المشاهدين عن تردد قناة ماجد الجديد، من أجل تنزيل القناة ومتابعة برامج الكرتون المتنوعة التي تقدمها قناة ماجد للأطفال بهدف تعليم الطفل مهارات متعددة ومختلفة، كما تعمل على تنمية مهارات الطفل الحسية والحركية،أيضا تقدم محتوي مفيد للطفل يجمع عدة تطبيقات تعليمية وثقافية متنوعة.

تردد قناة ماجد على النايل سات 2024

يمكنك تحميل قناة ماجد الجديد عبر ترددها الجديد من خلال القمر الصناعي نايل سات عبر التردد التالي :

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة : 11411.

معامل تصحيح الخطا: 5/6.

معدل ترميز : 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة ماجد على العرب سات 2024

يمكنك مشاهدة جميع برامج قناة ماجد للأطفال والاستمتاع بما تقدمه من برامج متنوعة ومختلفة من خلال ترددها الجديد عبر القمر الصناعي عرب سات:

القمر الصناعي: عرب سات

تردد القناة : 11804.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500

برامج قناة ماجد للأطفال

يمكنك مشاهدة مجموعة من البرامج ومسلسلات الكرتون الممتعة التي تقدمها قناة ماجد للأطفال، والتي تقدم من خلالها محتوى تعليمي وديني تعليم الطفل أساسيات التربية السليمة ومن أهم البرامج التي تقدمها التالي:

المسلسل الكرتوني امونه.

النقيب خلفان.

كرتون منصور.

فندق بصل وفلفل.

المسلسل الكرتوني كسلان.

مدرسة البنات.

كرتون مغامرات فطين.

كرتون زكية الذكية.

شخصيات قناة ماجد

تقدم قناة ماجد للأطفال البرامج الكرتونية عبر شخصيات مختلفة استطاعت من خلالها جذب انتباه الطفل ومتابعته للبرامج والمسلسلات الكرتونية بتركيز وتلهف ليتعلم المهارات التي تقدمها تلك الشخصيات ومن هذه الشخصيات المحبوبة: