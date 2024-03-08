“صراع العمالقة” الأهلي والزمالك في معترك الكرة المصرية.. تردد قناة SSC الرياضية ومواعيد النهائي المنتظر

في قلب التنافس الكروي المصري، تبرز مواجهات الأهلي والزمالك كفصول مثيرة في كتاب الكرة المصرية، استعراض آخر 6 مباريات يكشف عن غلبة الأهلي بأربع انتصارات مقابل فوز واحد للزمالك وتعادل وحيد، مؤكدًا تفوق الأهلي في الأهداف بـ18 مقابل 13 للزمالك، القاء الأخير في 13 يوليو 2023 انتهى بفوز الأهلي 4-1 في الدوري المصري، بينما شهدت مباراة 21 يناير 2023 فوزًا كبيرًا للأهلي بثلاثة أهداف نظيفة، في تاريخ المواجهات، تبرز أيضًا مباراة كأس السوبر المصري للأبطال في 28 أكتوبر 2022 حيث فاز الأهلي بنتيجة 2-0، المنافسات بين هذين العملاقين لا تقتصر على النتائج وإنما تتعداها إلى الأداء المميز والروح الرياضية العالية التي تحكم الملعب، حضر نفسك من الآن لضبط تردد قناة SSC الرياضية وأستمع بالمشاهدة في المنزل.

استقبال تردد قناة SSC الرياضية المذاع عليها مباراة الأهلي والزمالك

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القمر الصناعي التردد (MHz) الاستقطاب معدل الترميز FEC نايل سات 12523 عمودي 27500 ¾ بدر سات 12418 أفقي 27500 4/3 عرب سات 12380 رأسي 27500 6/5

مواعيد النهائي المنتظر بين الأهلي والزمالك يتواجهان في كأس مصر

في قلب العاصمة المصرية، يترقب عشاق الكرة الموعد المحتوم في 8 مارس، حيث سيتواجه عملاقا الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، في نهائي كأس مصر في تمام الساعة 19:30، تعد هذه المباراة أكثر من مجرد لقاء كروي؛ فهي تجمع بين التاريخ والعراقة وشغف الجماهير الغفيرة، وتحمل في طياتها لحظات من الترقب والإثارة.