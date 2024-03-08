“شوف هتملي التانك بكام” سعر البنزين والسولار اليوم في مصر 80 و92 و95 وأسطوانة الغاز

سعر البنزين والسولار في مصر تشغل بال الكثير من المواطنين، خصوصًا أنه تم رفع الدولار في البنك بشكل رسمي، ويعتقد البعض أنه يوجد زيادة في سعر البنزين في مصر اليوم، ونوضح لكم عبر البديل أسعار الوقود اليوم والموعد المفترض لاجتماع لجنة تسعير الوقود في مصر، فضلًا تابعوا معنا.

سعر البنزين والسولار اليوم

التحرك الأخير لـ سعر البنزين في مصر كان من شهر نوفمبر المنصرم ومن يومها لم تتحرك الأسعار، بل وسبق أن انتشرت بعض الشائعات حول رفع أسعار البنزين، ولكن ردت الوزارة بالنفي، وحتى الآن فالأسعار مستقرة ولم تتغير سواء بالزيادة أو النقصان، وأتت الأسعار اليوم لجميع منتجات الطاقة على النحو التالي:

سعر اللتر من بنزين 80 بسعر اليوم 10 جنيه.

سعر اللتر للبنزين من نوع 92 جاء اليوم بسعر 11.5 جنيه.

اللتر من البنزين من نوعية 95 سجل اليوم مبلغ 12.5 جنيه مصري.

اللتر من السولار ثابت منذ فترة كبيرة حيث بسعر 7.25 جنيه مصري.

اللتر من الكيروسين جاء اليوم بسعر 8.25 جنيه مصري.

سعر أسطوانة البوتجاز اليوم بسعر 70 جنيه مصري.

اجتماع لجنة التسعير للمنتجات البترولية

وضحنا لكم سعر البنزين والسولار اليوم في جمهورية مصر العربية، حيث لا يوجد أي تغيير في الأسعار، حيث الأسعار السابقة ما زال العمل بها قائم ولا يوجد أي تغيير في السعر، وبالنسبة للاجتماع الخاص بلجنة التسعير فلم يتم تحديد موعد الاجتماع بعد، ولكن متوقع الفترة القادمة أن تجتمع اللجنة مُعلنة الأسعار، سواء ثبتت الأسعار، أو قامت برفع الأسعار، لذا فانتظار قرار اللجنة قريبًا.