“Karameesh” نزل حالاً تردد قناة كراميش الجديد 2024 علي عرب سات والنايل سات

تبحث الكثير من الأمهات عن تردد قناة كراميش الجديد لإعادة ضبط القناة على التردد الجديد، واستقبال القناة بقوة اشارة عالية، حيث تعتبر قناة كراميش من أفضل قنوات الأطفال التي تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي للطفل بأسلوب حديث ومتطور لتنمية مهارات الطفل خلال مشاهدة البرامج الكرتونية التي تبث من خلالها.

تردد قناة كراميش الجديد 2024

يمكنك مشاهدة قناة كراميش عبر ترددها الجديد مع قوة اشارة عالية وصورة اوضح للأستمتاع بمشاهدة برامجها على القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد التالي:

تردد قناة كراميش : 11430.

معامل الترميز: 27500.

معامل التصحيح : 3/4.

الاستقطاب: عمودي V

تردد قناة كراميش الجديد 2024 القمر الصناعي عرب سات

يمكنك استقبال قناة كراميش للأطفال على التردد الجديد عبر القمر الصناعي عرب سات من خلال التردد التالي:

تردد القناة : 11390.

معامل الترميز: 27500.

معامل التصحيح : 3/4.

الاستقطاب: عمودي V

نبذة عن قناة كراميش

أسس وسيم عواد قناة كراميش للأطفال عام 2009 م، وقد تم اطلاقها على الأقمار الفضائية عرب سات ونايل سات خلال النصف من شهر فبراير عام 2009 م، مقرها عمان الاردن وتعتمد على تقديم محتوى كرتوني من خلال سلسلة برامج كرتونية وأغاني للأطفال بهدف تعليم الطفل السلوكيات الصحيحة.

محتوى قناة كراميش

تقدم قناة كراميش مجموعة مميزة من برامج الكرتون وأغاني الأطفال الذي يعشقها الكثير من الأطفال ويرددها مثل: