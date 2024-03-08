“فرصة متتعوضش”.. الاسكان تطرح شقق جديدة في 14 محافظة بمقدم بسيط وقسط حتى 30 سنة مشروع سكن لكل المصريين

تقدم الحكومة المصرية لبعض أفراد المجتمع المصري شقق سكنية ضمن مبادرة سكن لكل المصريين وذلك لمساعدتهم في إيجاد مكان معيشي مناسب لهم، مؤخرا أكد صندوق الإسكان الاجتماعي التابع لوزارة الإسكان عن اقتراب الوزارة من طرح وحدات سكنية جديدة ضمن مبادرة سكن لكل المصريين في 14 محافظة من محافظات الجمهورية بمساحات تتراوح ما بين 75 إلى 90 م، وعن أسعار الوحدات أكدت الوزارة أن مقدم الحجز سيكون ما بين 25 إلى 30 ألف أما عن القسط فأكدت أنه سيختلف بناء عن دخل المواطن وعمره ولكن غالبا سيكون ما بين 1100 جنيه حتى 2500 جنيه، والأقساط سيتم دفعها في مدة ما بين 7 سنوات حتى 30 سنة، وفي هذا السياق سنوضح لكم الشروط المطلوبة والأوراق فتابعوا معي.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق الاسكان ضمن مبادرة سكن لكل المصريين 5

لحجز شقق الاسكان ضمن المبادرة المعلن عنها سكن لكل المصريين يجب إحضار بعض الأوراق وهي:-

صورة من بطاقة الرقم القومي للمواطن المتقدم وتكون سارية بالإضافة إلى بطاقة وقسيمة زواج وشهادة ميلاد في حالة وجود أطفال.

مستند لإثبات الدخل ويجب أن يكون الدخل فيه لا يقل عن 2700 جنيه ولا يزيد على 7000 جنيه، وفي حالة وجود مصادر داخل اضافية يجب تقديم مستندات خاصة بها.

يجب على المواطن أن يقوم بتقديم الايصالات التي تثبت سداد مقدم الحجز وكافة المصروفات المطلوبة للتسجيل اثناء السداد في مكاتب البريد.

الشروط المطلوبة لحجز شقق الاسكان ضمن مبادرة سكن لكل المصريين 5