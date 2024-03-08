تردد قناة أون تايم سبورت on time sport 1 الجديد.. طريقة ضبطه وتثبيته على جهاز التليفزيون

ازدادت عمليات البحث خلال الأيام الماضية من متابعي الرياضة وكرة القدم عن تردد قناة أون تايم سبورت، حيث يمكنك متابعة المباراة بصورة واضحة وبجودة إشارة عالية بدون تشويش أو تشفير القناة إثناء المتابعة، لذلك يمكنكم تنزيل القناة عبر ترددها الجديد من خلال الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات بجودة HD.

تردد قناة اون تايم سبورت

تعتبر قناة أون تايم سبورت من القنوات الرياضية التى تتمتع بنسبة مشاهدة عالية من محبين كرة القدم والرياضة، أيضا انفردت بتقديم بث مباشر لمباريات كرة القدم، ويمكنكم تنزيل القناة من خلال القمر الصناعي نايل سات عبر التردد التالي:

تردد قناة اون تايم سبورت الجديد: 10853.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة اون تايم سبورت على عرب سات

قم بمتابعة احدث المباريات على قناة أون تايم سبورت من خلال تنزيل القناة عبر القمر الصناعي عرب سات بجودة ودقة إشارة عالية من خلال ترددها الجديد:

تردد قناة اون تايم سبورت الجديد على عرب سات: 11861.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح : 6/5.

الاستقطاب: أفقي.

كيفية ضبط تردد قناة أون تايم سبورت

بإمكانك ربط قناة أون تايم سبورت على الريسيفر الخاص بالتلفاز من خلال اتباع الخطوات التالية: