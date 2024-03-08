“مسلسل قيامة عثمان” نزل تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد واستمتع بأجمل المسلسلات التركية

يقوم العديد من المتابعين ومحبين المسلسلات التركية والدراما المختلفة، بالبحث عن تردد قناة الفجر الجزائرية، للاستمتاع بباقة متنوعة من أقوى المسلسلات التركية والعربية، التى لها شعبية كبيرة بالوطن العربي، حيث أنه يتم بث أشهر المسلسلات التركية والعربية ومسلسلات حصرية تعرض لأول مرة عبر شاشة قناة الفجر، والتى حققت من خلالها شعبية كبيرة بين القنوات الفضائية، وبإمكانك الآن ضبط واستقبال القناة على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات عبر ترددها الجديد بجودة HD.

تردد قناة الفجر الجزائرية

استقبل قناة الفجر الجزائرية على الريسيفر الخاص بالتلفاز بصورة واضحة وجودة عالية، للأستمتاع بمشاهدة مسلسلك المفضل على قناة الفجر عبر ترددها الجديد على القمر الصناعي نايل سات لمشاهدة افضل المسلسلات العربية المتميزة التركية والعربية عبر ترددها التالي:

تردد قناة الفجر الجديد على النايل سات : 12034

معدل ترميز قناة الفجر: 27500

معامل الاستقطاب: افقي

جودة قناة الفجر : HD

تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات

قم بضبط قناة الفجر عبر ترددها الجديد على القمر الصناعي عرب سات من خلال إعدادات القناة على جهاز الريسيفر وضبط واستقبال القناة على التردد التالي:

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد: 11034.

معدل ترميز القناة : 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل التصحيح : ⅚

كيفية ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية

يمكنك إستقبال قناة الفجر الجزائرية على الريسيفر من خلال الخطوات التالية: