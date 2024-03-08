نزل تردد بين سبورت الرياضية 2024 واستمتع بمشاهدة المباريات العالمية مجاناً

تميزت قناة بين سبورت الرياضية بتقديم محتوى رياضي متنوع يضم جميع المباريات الرياضية المختلفة والحصرية، حيث يتم بث المباريات لجميع الفرق المختلفة لكأس الأمم الإفريقية ومتابعة المباراة لحظة بلحظة من المنزل، ومشاهدة ممتعة بصورة واضحة وجودة HD، قم بضبط التردد الجديد على الاقمار الصناعية نايل سات وعرب سات وسهيل سات من خلال اعدادات القناة على الرسيفر.

تردد بين سبورت الرياضية

قم بإعادة ضبط قناة بين سبورت واستقبالها على ترددها الجديد على القمر الصناعي نايل سات على التردد الاتي:

تردد القناة الجديد على نايل سات: 11054.

معدل ترميز القناة : 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل التصحيح : 3/2.

تردد قناة بين سبورت على القمر الصناعي سهيل سات

استقبل قناة بين سبورت بقوة أشارة عالية وصورة واضحة على القمر الصناعي سهيل سات عبر ترددها الجديد:

تردد قناة بين سبورت الجديد : 10810.

معدل الترميز: 27500.

استقطاب القناة : أفقي.

معامل التصحيح : 3/2

تردد قناة بي ان سبورت على عرب سات

لمتابعة المباريات الرياضية وكأس الأمم الأفريقية وجميع الماتشات قم باستقبال قناة بي ان سبورت على ترددها الجديد على عرب سات على التردد الاتي:

التردد الجديد : 12379.

معدل ترميز القناة : 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل التصحيح : 6/5

تردد قناة بي ان سبورت 2 على سهيل سات

يمكنك متابعة قناة بي ان سبورت 2 واعادة ضبط القناة على القمر الصناعي سهيل سات على التردد الجديد: