تكنولوجيا

“عرش التكنولوجيا المتنافس”.. أقوى مقارنة بين هواتف “iPhone 15 Pro Max Vs_ Galaxy S24 Ultra” آيفون 15 برو ماكس وسامسونج جالاكسي S24 ألترا

آيفون 15 برو ماكس وسامسونج جالاكسي S24 ألترا

رودي مصطفىمنذ 31 دقيقة
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آيفون 15 برو ماكس وسامسونج جالاكسي S24 ألترا

في ساحة المعركة التكنولوجية، حيث الابتكار لا يعرف حدودًا، تتصارع عمالقة الصناعة، أبل وسامسونج، في منافسة شرسة تجسدها أحدث إصداراتهما، آيفون 15 برو ماكس وسامسونج جالاكسي S24 ألترا، تجاوزت هذه المنافسة عقدًا من الزمان، مولدة إبداعات تتجاوز توقعات المستهلكين عامًا تلو الآخر، اليوم، نقف على أعتاب تحليل مفصل يكشف عن ملامح هذه المواجهة العملاقة، مع تقديم مقارنة دقيقة لأبرز مميزات وتحديات كل جهاز.

أقوى مقارنة بين هواتف آيفون 15 برو ماكس وسامسونج جالاكسي S24 ألترا

معركة التصميم والأداء بين iPhone 15 Pro Max وGalaxy S24 Ultra تكشف عن تجاوز كل من أبل وسامسونج للتوقعات التقليدية، حيث تقدم كل منهما هواتف بمواصفات من الدرجة الأولى وتصميمات خلابة، iPhone 15 Pro Max، بشاشته الكبيرة وشريحته القوية، يسعى لتقديم تجربة مستخدم مترفة لا مثيل لها، من جهته، Galaxy S24 Ultra يتباهى بتصميم متطور وقلم S-Pen الذي يوفر دقة استثنائية في الاستخدام، هذه المواجهة لا تقتصر على الجماليات فحسب، بل تمتد لتشمل الأداء العالي والابتكار في المميزات، مما يضع المستهلك أمام قرار صعب في اختيار الأفضل.

الميزةiPhone 15 Pro MaxGalaxy S24 Ultra
الشاشةشاشة كبيرة فائقة الدقةشاشة Super AMOLED بحجم كبير
الأداءشريحة قويةمعالج رائد في الصناعة
الكاميرانظام متعدد الكاميراتترتيب متعدد الكاميرات بتقنيات متقدمة
السعرمرتفعمرتفع
المميزات الخاصةتقنيات أبل المتقدمةقلم S-Pen لتجربة استخدام محسّنة

أقوى مقارنة بين هواتف آيفون 15 برو ماكس وسامسونج جالاكسي S24 ألترا

مقارنة شاملة بين آيفون 15 برو ماكس وسامسونج جالاكسي S24 ألترا

ميزةiPhone 15 Pro MaxSamsung Galaxy S24 Ultra
الإطارتيتانيومتيتانيوم
الزجاجزجاج قويزجاج قوي
مقاومة السقوطمقاومة للسقوط الخفيف، يُفضل استخدام حافظة واقيةمقاومة للسقوط الخفيف، يُفضل استخدام حافظة واقية
مقاومة الخدوشعالية، يُفضل استخدام حافظة لمزيد من الحمايةعالية، يُفضل استخدام حافظة لمزيد من الحماية
تصنيف IPIP68IP68
مقاومة الماءيمكنه الانغماس تمامًا لمدة تصل إلى 30 دقيقةيمكنه الانغماس تمامًا لمدة تصل إلى 30 دقيقة
عمق مقاومة الماءحتى 20 قدمحتى 5 أقدام
مقاومة الغبارمحكم تمامًا تقريبًا ضد جزيئات الغبار الصغيرةمحكم تمامًا تقريبًا ضد جزيئات الغبار الصغيرة

أقوى مقارنة بين هواتف آيفون 15 برو ماكس وسامسونج جالاكسي S24 ألترا

مقارنة شاملة بين مواصفات الشاشة لكلا آيفون 15 برو ماكس وسامسونج جالاكسي S24 ألترا

الميزةآيفون 15 برو ماكسسامسونج جالاكسي S24 ألترا
نوع الشاشةمسطحة، بملايين من البكسلات المضاءة خلفيًا بشكل فرديمسطحة، بملايين من البكسلات المضاءة خلفيًا بشكل فردي
السطوعممتاز، يضمن رؤية واضحة تحت أشعة الشمس المباشرةأقصى سطوع أعلى، بفضل الطلاء المضاد للتوهج
معدل التحديث120 هرتز، لعمليات شائعة سلسة120 هرتز، لعمليات شائعة سلسة
معالجة الإضاءة الساطعةمتفوقة بفضل الطلاء المضاد للتوهج
دعم تنسيقات HDRيدعم جميع تنسيقات HDR الرائدة، بما في ذلك Dolby Visionيدعم HDR 10 و HDR10+ فقط
Dynamic Islandيعرض الموسيقى والتطبيقات الخلفية، ويخفي كاميرا Face ID
التطبيقات والإشعاراتيحول الجزء البصري المزعج إلى نقطة بارزة فعليةالفتحة الدائرية لكاميرا السيلفي لا توفر نفس الفائدة

آيفون 15 برو ماكس وسامسونج جالاكسي S24 ألترا

الميزةآيفون 15 برو ماكسسامسونج جالاكسي S24 ألترا
الشريحةA17 Pro، مصممة داخل الشركة، 3 نانومترشريحة بمعمارية 4 نانومتر
الأداء العامسرعة فائقة في التفاعلات الشائعةسرعة فائقة في التفاعلات الشائعة
كفاءة الطاقةتعزيز الكفاءة بفضل معمارية 3 نانومتركفاءة عالية ولكن أقل مقارنةً بآيفون 15 برو ماكس
ألعاب AAAيدعم ألعاب مثل Resident Evil 4، Resident Evil Village، وDeath Strandingيتطلب جهاز ألعاب مخصص أو اشتراك في خدمة ألعاب سحابية
تجربة الألعابمنصة ألعاب متقدمة بفضل الشريحة والنظام التشغيلي المصمم خصيصًاتجربة ألعاب رائعة مع الحاجة إلى موارد خارجية لألعاب البلوكباستر

أقوى مقارنة بين هواتف آيفون 15 برو ماكس وسامسونج جالاكسي S24 ألترا

مقارنة عمر البطارية وميزات الشحن بين آيفون 15 برو ماكس وسامسونج جالاكسي S24 ألترا

الميزةآيفون 15 برو ماكسسامسونج جالاكسي S24 ألترا
عمر البطارية (استخدام مختلط)يوم كامل من الاستخداميوم كامل من الاستخدام
حجم البطاريةأصغر بنسبة 10% مقارنة بسامسونج لكن بكفاءة أعلىأكبر بنسبة 10% لكن كفاءة أقل
سرعة الشحنمتساوية تقريبًا مع سامسونج، يفضل شحن USB-Cأسرع قليلاً مع محول عالي السعة لكن الفارق غير مهم
الشحن اللاسلكييدعم بقوة إخراج 15 وات، يتفوق بفضل MagSafe وQi2يدعم بقوة إخراج 15 وات
الشحن العكسييدعم، يفضل باستخدام USB-Cيدعم، تقليدياً بالطريقة اللاسلكية
التوافق مع الشحن اللاسلكييدعم MagSafe وQi2 لشحن أكثر كفاءةيدعم الشحن اللاسلكي التقليدي

 

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رودي مصطفىمنذ 31 دقيقة
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