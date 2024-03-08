“عرش التكنولوجيا المتنافس”.. أقوى مقارنة بين هواتف “iPhone 15 Pro Max Vs_ Galaxy S24 Ultra” آيفون 15 برو ماكس وسامسونج جالاكسي S24 ألترا

في ساحة المعركة التكنولوجية، حيث الابتكار لا يعرف حدودًا، تتصارع عمالقة الصناعة، أبل وسامسونج، في منافسة شرسة تجسدها أحدث إصداراتهما، آيفون 15 برو ماكس وسامسونج جالاكسي S24 ألترا، تجاوزت هذه المنافسة عقدًا من الزمان، مولدة إبداعات تتجاوز توقعات المستهلكين عامًا تلو الآخر، اليوم، نقف على أعتاب تحليل مفصل يكشف عن ملامح هذه المواجهة العملاقة، مع تقديم مقارنة دقيقة لأبرز مميزات وتحديات كل جهاز.

أقوى مقارنة بين هواتف آيفون 15 برو ماكس وسامسونج جالاكسي S24 ألترا

معركة التصميم والأداء بين iPhone 15 Pro Max وGalaxy S24 Ultra تكشف عن تجاوز كل من أبل وسامسونج للتوقعات التقليدية، حيث تقدم كل منهما هواتف بمواصفات من الدرجة الأولى وتصميمات خلابة، iPhone 15 Pro Max، بشاشته الكبيرة وشريحته القوية، يسعى لتقديم تجربة مستخدم مترفة لا مثيل لها، من جهته، Galaxy S24 Ultra يتباهى بتصميم متطور وقلم S-Pen الذي يوفر دقة استثنائية في الاستخدام، هذه المواجهة لا تقتصر على الجماليات فحسب، بل تمتد لتشمل الأداء العالي والابتكار في المميزات، مما يضع المستهلك أمام قرار صعب في اختيار الأفضل.

الميزة iPhone 15 Pro Max Galaxy S24 Ultra الشاشة شاشة كبيرة فائقة الدقة شاشة Super AMOLED بحجم كبير الأداء شريحة قوية معالج رائد في الصناعة الكاميرا نظام متعدد الكاميرات ترتيب متعدد الكاميرات بتقنيات متقدمة السعر مرتفع مرتفع المميزات الخاصة تقنيات أبل المتقدمة قلم S-Pen لتجربة استخدام محسّنة

مقارنة شاملة بين آيفون 15 برو ماكس وسامسونج جالاكسي S24 ألترا

ميزة iPhone 15 Pro Max Samsung Galaxy S24 Ultra الإطار تيتانيوم تيتانيوم الزجاج زجاج قوي زجاج قوي مقاومة السقوط مقاومة للسقوط الخفيف، يُفضل استخدام حافظة واقية مقاومة للسقوط الخفيف، يُفضل استخدام حافظة واقية مقاومة الخدوش عالية، يُفضل استخدام حافظة لمزيد من الحماية عالية، يُفضل استخدام حافظة لمزيد من الحماية تصنيف IP IP68 IP68 مقاومة الماء يمكنه الانغماس تمامًا لمدة تصل إلى 30 دقيقة يمكنه الانغماس تمامًا لمدة تصل إلى 30 دقيقة عمق مقاومة الماء حتى 20 قدم حتى 5 أقدام مقاومة الغبار محكم تمامًا تقريبًا ضد جزيئات الغبار الصغيرة محكم تمامًا تقريبًا ضد جزيئات الغبار الصغيرة

مقارنة شاملة بين مواصفات الشاشة لكلا آيفون 15 برو ماكس وسامسونج جالاكسي S24 ألترا

الميزة آيفون 15 برو ماكس سامسونج جالاكسي S24 ألترا نوع الشاشة مسطحة، بملايين من البكسلات المضاءة خلفيًا بشكل فردي مسطحة، بملايين من البكسلات المضاءة خلفيًا بشكل فردي السطوع ممتاز، يضمن رؤية واضحة تحت أشعة الشمس المباشرة أقصى سطوع أعلى، بفضل الطلاء المضاد للتوهج معدل التحديث 120 هرتز، لعمليات شائعة سلسة 120 هرتز، لعمليات شائعة سلسة معالجة الإضاءة الساطعة – متفوقة بفضل الطلاء المضاد للتوهج دعم تنسيقات HDR يدعم جميع تنسيقات HDR الرائدة، بما في ذلك Dolby Vision يدعم HDR 10 و HDR10+ فقط Dynamic Island يعرض الموسيقى والتطبيقات الخلفية، ويخفي كاميرا Face ID – التطبيقات والإشعارات يحول الجزء البصري المزعج إلى نقطة بارزة فعلية الفتحة الدائرية لكاميرا السيلفي لا توفر نفس الفائدة

آيفون 15 برو ماكس وسامسونج جالاكسي S24 ألترا الميزة آيفون 15 برو ماكس سامسونج جالاكسي S24 ألترا الشريحة A17 Pro، مصممة داخل الشركة، 3 نانومتر شريحة بمعمارية 4 نانومتر الأداء العام سرعة فائقة في التفاعلات الشائعة سرعة فائقة في التفاعلات الشائعة كفاءة الطاقة تعزيز الكفاءة بفضل معمارية 3 نانومتر كفاءة عالية ولكن أقل مقارنةً بآيفون 15 برو ماكس ألعاب AAA يدعم ألعاب مثل Resident Evil 4، Resident Evil Village، وDeath Stranding يتطلب جهاز ألعاب مخصص أو اشتراك في خدمة ألعاب سحابية تجربة الألعاب منصة ألعاب متقدمة بفضل الشريحة والنظام التشغيلي المصمم خصيصًا تجربة ألعاب رائعة مع الحاجة إلى موارد خارجية لألعاب البلوكباستر