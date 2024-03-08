“ألحق هاته قبل رمضان” وزارة التموين المصرية تعلن عن موعد صرف التموين لشهر مارس 2024

متى سيكون موعد صرف التموين لشهر مارس؟، هكذا يتساءل معظم المصريين الذين يمتلكون بطاقات تموينية بعدد أفراد الأسرة التابعين لها، كما يتساءل البعض أيضاً على حقيقة وجود زيادة في نصيب الفرد من التموين، وذلك بعد ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الشهور الأخيرة الماضية، بجانب دخول شهر رمضان المبارك في الشهر القادم والذي يوافق يوم الاثنين 11/3، وسوف نتعرف عن هذا بشكل مفصل في السطور التالية، فتابعونا.

موعد صرف التموين لشهر مارس

سيكون موعد صرف التموين بداية من يوم واحد لشهر مارس، والذي يستمر حتى يوم 15 من الشهر، أما عن حقيقة زيادة نصيب الفرد من بطاقة التموين لم تأتي بعد، ولم يتم الإعلان عنها من قبل وزارة التموين.

حيث أن نصيب الفرد الواحد في بطاقة التموين هو 50 جنيه، والتي يستطيع المواطن من خلالها اختيار السلعة التموينية المناسبة له من بين 32 سلعة تموينية توفرها منافذ بيع التموين.

ويستطيع المواطن المصري الحصول على زجاجة زيت حجم 800 جرام بجانب كيس كيلو من السكر، كما يمكن استبدالهم بسلع أخرى تابعة للسلع التموينية المتوفرة من قبل وزارة التموين.

خطوات ربط بطاقة التموين برقم الهاتف

يمكن بكل سهولة ربط صاحب بطاقة التموين برقم الهاتف الخاص به، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي ل دعم مصر

قم بالنقر على أيقونة تسجيل رقم الموبايل.

سيطلب منك إدخال رقم التموين والمكون من 12 رقم.

سيظهر لك صفحة بها المعلومات الخاصة بصاحب التموين، وخانة فارغة يتم كتابة رقم الهاتف بها.

أخيراً بعد الإدخال سيتم قبول الرقم، وحينها سيكون بطاقة التموين تم ربطها برقم المحمول.

قدمنا لكم من خلال هذه المقالة موعد صرف التموين لشهر مارس، كما تعرفنا على حقيقة زيادة نصيب الفرد من التموين قبل شهر رمضان المبارك.