هل ستصرف زيادة أخرى في شهر ابريل؟ وزارة المالية المصرية تُجيب

هل ستصرف زيادة أخرى في شهر ابريل؟، حيث يتساءل أصحاب المعاشات عن وجود زيادة جديدة في راتب المعاش الشهر القادم، حيث قد تم صرف الزيادة في شهر مارس بنسبة 15%، كما أن البعض أيضاً يتساءل عن الأماكن الذي يتاح صرف المعاش بها، والتي ستكون بجانب البريد المصري، وسوف نتعرف على هذا بشكل مفصل من خلال السطور التالية، فتابعونا.

هل ستصرف زيادة أخرى في شهر ابريل

جاء قرار زيادة المعاشات بنسبة 15% على الأساسي الخاص بالراتب الكلي له، فقد تم صرف الزيادة بداية من شهر مارس الجاري، حيث بذلت الحكومة المصرية قصارى جهدهت لصرف المعاش قبل بداية شهر رمضان الذي سيوافق يوم الاثنين 11/3.

أما عن زيادة معاشات شهر ابريل فلا يوجد صحة لما قد تداول، كما وضحت الحكومة المصرية بإمكانية الاستعلام عن المعاش من خلال موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فكل ما يمكنك عمله هو الدخول على الصفحة من هنا

ما هي الأماكن التي يصرف بها المعاشات

سوف يتم صرف المعاشات الخاصة بشهر ابريل 2024م، من خلال الأماكن التالية:

يتم صرف المعاشات من خلال منافذ البريد المصري.

كما يمكن صرف المعاش من خلال أحد البنوك الحكومية.

متاح صرف المعاش من خلال المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول.

وأيضاً عبر بنك ناصر الإجتماعي.

كما متاح صرفها عبر منافذ فوري وميزة.

يتاح صرف المعاش عبر ماكينات الصرف الآلي التابع للبنوك المختلفة.

قدمنا لكم من خلال هذه المقالة حقيقية زيادة معاشات شهر مارس، وكذلك أيضاً تعرفنا على الأماكن التي سيتم صرف المعاش بها.